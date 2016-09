Kurbetrieb Kellenhusen

Qi Gong in Kellenhusen



Kellenhusen. Im Rahmen der OstseeFerienLand-Kampagne „GESUND, AKTIV - INKLUSIV findet am Donnerstag, dem 06. Oktober 2016 um 08:30 Uhr ein Qi Gong-Treff mit „Martina“ statt. Qi Gong beinhaltet sanfte Bewegungen, kombiniert mit Atemübungen und Entspannung, um Körper, Geist und Seele in Balance zu bringen. Treffpunkt ist der Fitness Point. Der Treff ist für OstseeCard-Inhaber kostenlos. Ohne OstseeCard beträgt die Gebühr 3,oo €. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren.



Wenn die Bäume sich unterhalten



Kellenhusen. Unter diesem Titel lädt Axel Kramer vom BUND alle Interessierten am Donnerstag, dem 06. Oktober 2016 zu einem etwas anderen Hörerlebnis in den Erholungswald nach Kellenhusen ein. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr der große Waldparkplatz am Eingang Kellenhusens.



Lauf mit, bleib fit



Kellenhusen. Im Rahmen der OstseeFerienLand-Kampagne „GESUND, AKTIV - INKLUSIV findet am Donnerstag, dem 06. Oktober 2016 um 16:00 Uhr unter dem Titel „Lauf mit - Bleib fit“ ein Lauf-Treff für jedermann statt. Egal ob mit Stöcken, Hanteln oder nur zu Fuß, die Fitness- und Entspannungstrainerin „Martina“ bietet für jeden Laufbegeisterten etwas an. Das benötigte Zubehör kann vor Ort ausgeliehen werden. Und sollte der Wettergott einmal nicht mitspielen wird spontan Indoor-Fitness angeboten.



Treffpunkt ist der „Fitness Point“ im Kurzentrum. Die Teilnahme ist für OstseeCard-Inhaber kostenlos. Ohne OstseeCard beträgt die Gebühr 3,oo €.



Kellenhusen mit Geschmack Kellenhusen. “Herbstliches Kellenhusen“ lautet der Titel des kulinarischen Dorfspaziergangs zu dem der Dehoga-Ortsverband Kellenhusen am Donnerstag, dem 06. Oktober 2016 Uhr einlädt. Erleben Sie Kellenhusens Geschichte und Gastronomie einmal anders. Genießen Sie ein exquisites 4-Gang-Menue (Aperitif im „Cafè Daggi“ - Vorspeise im „Hotel Erholung“ - Hauptgericht im „Restaurant Kruse“ – Dessert im „Kurhotel Steenbock“) mit Holsteiner Gaumenfreuden sowie begleitenden Getränken in verschiedenen Restaurants und lernen Sie zwischen den Gängen das traditionsreiche Ostseebad bei einem kurzweiligen, informativem und humorvollem Spaziergang mit „Carl Karutz“ kennen. Die max. Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt (mind. 4 Personen). Treffpunkt ist um 12:00 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz. Der Preis beträgt 35,oo € pro Person. Anmeldungen nimmt das „Kurhotel“ bis zum 05. Oktober telefonisch unter 04364/218 oder kontakt@kurhotel-steenbock.de entgegen.



Maritimes Abendkonzert Kellenhusen. Im Rahmen der diesjährigen Hubertuswoche findet am Donnerstag, dem 06. Oktober 2016 um 20:00 Uhr im Kursaal ein maritimes Abendkonzert mit der Kieler Gesangsformation „Windstärke 10“ statt. Den Zuhörer erwarten dann 2 Stunden Seemannslieder, Shantys und norddeutsche Folklore. Der Eintritt ist frei.



Achtung Kräuter ! Kellenhusen. Im Rahmen der Hubertuswoche 2016 findet am Freitag, dem 07. Oktober 2016 um 14:00 Uhr eine Kräuterwanderung mit der Kräuterexpertin Barbara Braasch statt. Anschließend wird mit den gesammelten Kräutern ein Waldkräutersalat zubereitet. Treffpunkt ist der große Waldparkplatz am Ortseingang.



Grusel-Party Kellenhusen. Im Rahmen der 5. Kellenhusener Grusel-Musel-Tage steigt am Samstag, dem 08. Oktober 2016 um 20:00 Uhr im „Kursaal der Finsternis“ die große Grusel-Party. Die Firma „Milbrodt Events“, in Zusammenarbeit mit dem Kurbetrieb Kellenhusen, sorgt mit allerlei gruseligen Überraschungen und Musik vom Plattenteller im speziell hergerichteten Kursaal für eine schaurig-schöne Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.



Grusel-Musel-Show im Kursaal



Kellenhusen. Am Montag, dem 10. Oktober 2016 um 15:00 Uhr findet für alle „lütten“ Gäste die „Grusel-Musel-Show“, ein Mitspieltheater mit dem „Ostseeclown“ rund um Gespenster, Zauberer und kleine Monster, statt. Treffpunkt ist der Kursaal im Kurzentrum. Der Eintritt beträgt 2,oo €.



Gruseliger BINGO-Abend Kellenhusen. Am Montag, dem 10. Oktober 2016 um 20:00 Uhr lädt der Fremdenverkehrs- und Gewerbeverein Kellenhusen im Rahmen der diesjährigen Grusel-Musel-Tage zu einem gruseligen Bingo-Abend mit „Graf Zahl“ in den Kursaal ein. Es gibt „blutige“ Fleischpreise und „horrormäßige“ Sachpreise zu gewinnen. Bingo-Karten erhält man zum Preis von 5,oo € je Karte.



Der kleine Horrorladen



Kellenhusen. Im Rahmen der 5. Grusel-Musel-Tage veranstaltet der Fremdenverkehrs- und Gewerbeverein am Mittwoch, dem 12. Oktober 2016 von 17:00 bis 21:00 Uhr unter dem Titel „Der kleine Horrorladen“ einen schaurig, schönen Gruselspaß für die ganze Familie. Dort erwartet alle Besucher ein Grusellabyrinth mit „echten Horrorgestalten“ aus dem Meer, Kürbisschnitzen, Stockbrotrösten, Gruselgeschichten, Schminken von Gruselgesichtern, ein Gruselexpress, Kürbissuppe und Blutbowle und viele schaurige Dinge mehr. Treffpunkt ist um 17:00 Uhr der „Gruselkinderspielplatz“ am Südstrand an der Discgolfanlage.

