Im Rahmen der 5. Grusel-Musel-Tage veranstaltet der Fremdenverkehrs- und Gewerbeverein am Mittwoch, dem 12. Oktober 2016 von 17:00 bis 21:00 Uhr unter dem Titel „Der kleine Horrorladen“ einen schaurig, schönen Gruselspaß für die ganze Familie. Dort erwartet alle Besucher ein Grusellabyrinth mit „echten Horrorgestalten“ aus dem Meer, Kürbisschnitzen, Stockbrotrösten, Gruselgeschichten, Schminken von Gruselgesichtern, ein Gruselexpress, Kürbissuppe und Blutbowle und viele schaurige Dinge mehr. Treffpunkt ist um 17:00 Uhr der „Gruselkinderspielplatz“ am Südstrand an der Discgolfanlage.



Bei Regen wird die Veranstaltung kurzfristig ins Kurmittelhaus verlegt!

