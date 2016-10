3. Kellenhusen Hubertus-Open

Am Samstag, dem 15. Oktober 2016 veranstaltet der Verein „Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V.“ die 3. Kellenhusener Hubertus-Open im Rahmen der German-Tour 2016. Dieses C-Turnier findet auf der größten Discgolf-Anlage Deutschlands, am Südstrand von Kellenhusen, statt.



Gespielt wird in den Klassen Damen, Juniors, Open, Masters, Grandmasters und Senior Grandmasters.



Start ist am Samstag um 09:00 Uhr. Gespielt werden 2 Runden auf 18 speziell her-gerichteten Bahnen.



Die Siegerehrung, die vom 1. Vorsitzenden des Kellenhusener Discgolf-Vereins, Heiko Behrens, durchgeführt wird, ist für 17:00 Uhr angesetzt.



Der Verein würde sich über interessierte Zuschauer, die das Geschehen vom Deich aus hautnah erleben können, freuen. Für alle Spieler und Zuschauer hält der Verein gekühlte Getränke sowie selbstgebackenen Kuchen und Kaffee im Organisationszelt bei der Surfschule auf der Discgolf-Anlage bereit.

