Wild & Pilz - die nächste Aktion aus dem Kulinarischen Kalender des Kurhauses steht an

Das Parkrestaurant im Kurhaus Bad Liebenzell bietet vom 01. bis 20. November 2016 die Aktion „Wild & Pilz“ aus dem Kulinarischen Kalender an.



Ganz nach dem Motto: Raus aus dem Wald und rein in den Topf bietet das Team rund um Naturparkwirt Hansjörg Villgratter verschiedene kulinarische Wildgerichte an.



Pilze zeichnen sich durch ihren würzigen Geschmack aus und eignen sich perfekt zu Pasta oder als Beilage zu Fleisch. Immer mehr Feinschmecker begeistern sich für Wild aus der Region. Etwas Edles wie Reh oder Hirsch muss nicht nur den festlichen Gelegenheiten vorbehalten sein. Denn jetzt ist genau die richtige Zeit, um sich diese unvergleichliche Gaumenfreude zu gönnen – klassisch oder auf moderne Art.



Am Freitag, 11.11.2016 findet als Höhepunkt dieser Aktion der traditionelle Wildabend statt.



Alle weiteren Aktionen sind im Kulinarischen Kalender ersichtlich, welcher im ServiceCenter und im Parkrestaurant sowie per Download unter www.bad-liebenzell.de erhältlich ist.

