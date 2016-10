Klassikabend mit Gunwoo Park und Ana Cho

Am Donnerstag, 27. Oktober 2016 lädt die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH um 19:00 Uhr zu einem Konzert mit Gunwoo Park und Ana Cho in den Parksaal des Bürgerzentrums ein. Es werden Werke von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Robert Schumann gespielt. Der Eintritt zum Klassikabend ist frei.



Ana Cho So Hyong wurde 1981 in Taegu/Korea geboren und bekam ihren ersten Klavierunterricht bereits im Alter von vier Jahren von ihrer Mutter. Erste Studienabschlüsse absolvierte sie an der Argentine National School of Music „Carlos Lopes Buchardo“ und dem National College of Arts bei Maria Teresa Criscuolo. Zurzeit studiert Ana Cho So Hyong an der Hochschule für Musik Karlsruhe in der Klasse von Michael Uhde im Studiengang Master Kammermusik. Auf Einladung von Martha Argerich spielte sie ein Rezital in Lugano/Schweiz. Ana Cho So Hyong ist erste Preisträgerin des „Concurso Bienal Juvenil“ in Argentinien in der Kategorie Kammermusik und gewann den Klavierwettbewerb der argentinischen Chopin Stiftung. Zudem war sie Stipendiatin der Nationalen Kunststiftung Argentiniens und kann auf eine Vielzahl von Solo- und Kammermusikkonzerten in Europa, Südamerika und Korea zurückblicken.



Gunwoo Park wurde 1991 in Südkorea geboren. Er studierte zunächst im Studiengang Bachelor an der Yonsei Universität und absolvierte im Anschluss den Studiengang Master an der Folkwang Universität bei Young-Chang Cho. Zurzeit bereitet Gunwoo Park sich an der Hochschule für Musik Karlsruhe in der Klasse von László Fenyö auf das Konzertexamen vor. Er ist Preisträger einer Vielzahl von Wettbewerben und konzertiert als Solist mit Orchester auf nationaler und internationaler Ebene. Weitere musikalische Erfahrung konnte Gunwoo Park bei Meisterkursen bei Philippe Müller, Steven Isserlis und Richard Aron sammeln.

