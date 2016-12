Kursana Residenz Wien-Tivoli: Vom Glück, sich zu Hause zu fühlen

Zehn Jahre ist es her, seit das St. Josefsheim in der Töllergasse im 23. Bezirk in Wien schließen musste und einige der Bewohner in der Kursana Residenz Wien-Tivoli ihr neues Zuhause fanden. Im Rahmen einer kleinen Feier wurden die Bewohner geehrt. Als Überraschungsgäste lud die Residenz dazu auch die geistlichen Schwestern des ehemaligen St. Josefsheims ein. Direktorin Mag. Martina Steiner überreichte den Bewohnern die Kursana Ehrennadel, eine Urkunde und ein persönliches Fotoalbum mit Fotos aus dem St. Josefsheim und aus der Kursana Residenz. „Unser Ziel ist es, unseren Bewohnern ein Zuhause zu sein, in dem sie sich wohl und geborgen fühlen. Wir freuen uns sehr, dass uns die Bewohner des ehemaligen St. Josefsheims damals ihr Vertrauen entgegengebracht haben und heute bei uns fest verwurzelt sind“, so Direktorin Mag. Martina Steiner.

Kursana Residenzen GmbH

Mit 63.300 Mitarbeitern in 16 Ländern bietet die Dussmann Group Dienstleistungen rund um den Menschen an. Der größte Geschäftsbereich Dussmann Service bietet aus einer Hand Gebäudetechnik, Catering, Sicherheits- und Empfangsdienst, Gebäudereinigung, Kaufmännisches Management und Energiemanagement. Der zweitgrößte Geschäftsbereich Kursana sorgt in 116 Kursana Häusern in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz und Estland für die Betreuung und Pflege von insgesamt 13.600 Senioren. In Österreich gibt es Residenzen in Wien-Tivoli und Linz-Donautor. Die Dussmann Group erzielte 2015 einen Gesamtumsatz von 2,08 Milliarden Euro. Damit ist sie weltweit einer der größten privaten Multidienstleister.













