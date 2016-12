Wintererlebnisse für Groß und Klein

Nicht nur im Sommer sondern auch in den Wintermonaten kommen die Gäste in Timmendorfer Strand Niendorf voll auf Ihre Kosten. Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH hat ein abwechslungsreiches Winterprogramm zusammengestellt.



Genießen Sie Timmendorfer Strand und Niendorf Ostsee bei einer Fackelwanderung. Bei der winterlichen Wanderung mit Feuer und Flamme in netter Gesellschaft ist die Hektik des Alltages schnell vergessen und macht Platz für viele besondere Eindrücke und Erinnerungen. Die Wanderungen in Timmendorfer Strand beginnen und enden an der Maritim Seebrücke. In Niendorf treffen sich die Gäste regelmäßig am Niendorfer Balkon, um die Dunkelheit bei der Wanderung am Strand mit den Fackeln zu erleuchten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit den Abend bei einem heißen Tee ausklingen und die gewonnenen Eindrücke Revue passieren zu lassen.



Etwas aktiver geht es für die Gäste beim wöchentlichen Nordic Walking direkt an der Wasserkante zu. Der zertifizierte Nordic-Walking-Instruktor Klaus Lütt startet immer donnerstags pünktlich um 10 Uhr direkt am Brunnen auf dem Timmendorfer Platz zu einer 1,5 stündigen Tour. Jeder ist willkommen die frische Ostseeluft bei dieser schönen Tour einzuatmen und Geist und Seele in Einklang zu bringen und ganz nebenbei tut man auch noch etwas für seine Fitness.



Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei und jedermann ist herzlich eingeladen daran teilzunehmen.



Termine Fackelwanderungen:



Timmendorfer Strand: 06.01.; 03.02.; 03.03.2017



Niendorf/ Ostsee: 23.12.; 27.01.; 24.02.; 24.03.2017



Termine Nordic Walking:



Timmendorfer Strand: jeden Donnerstag bis zum 27.04.2017





