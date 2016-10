"Windeln, Pickel, Psychiatrie" 14. 10. 20:00 Uhr 2016 Trinkkurhalle Timmendorfer Strand

Mit Attila Trischan am Klavier, Johannes Dau an der Klarinette und Saxophon und Michael Trischan als Sprecher, erlebt der Zuhörer einen fulminanten Abend. Unterhaltung vom Feinsten!



Kinder fordern uns heraus und das immer wieder auf’s Neue. Man glaubt, schlimmer kann es nicht mehr kommen und wird doch eines Besseren belehrt. Aber im Nachhinein kann darüber geschmunzelt werden. Viele Autoren haben sich mit dem Wahnsinn und den Herausforderungen der Pubertät beschäftigt.



„Windeln, Pickel, Psychiatrie! Man(n) wächst mit seinen Aufgaben“ ist ein unterhaltsames Programm für die ganze Familie von Michael Trischan und Sohn Attila.



In diesem Programm werden viele Geschichten unterschiedlicher Autoren erzählt, unterstützt mit passender Klaviermusik von Sohn Attila und Johannes Dau an der Klarinette und Saxophon.



Michael Trischan wurde 1961 im hessischen Friedberg geboren. Bevor er in München und Stuttgart Schauspiel studierte, erlernte er den Beruf des Krankenpflegers. Damals konnte er noch nicht ahnen, dass er Jahre später in der erfolgreichen MDR-Serie "In aller Freundschaft" seinen ehemaligen Beruf vor der Kamera „ausüben“ würde.



Eintritt VVK 15€ zzgl. 10% VVK AK 18€ Kartenvorverkauf TSNT GmbH 04503 35770 Kartenhotline: Strand-Promotion Rotraud Schwarz 04503 892770 / 01718334464

