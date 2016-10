Kartenvorverkauf zur festlichen Ball-Nacht

Am Freitag, 7. Oktober beginnt der Kartenvorverkauf für die festliche Ball-Nacht am 12. November um 20 Uhr im Maritim Seehotel, großer Saal. Die Karten sind ab sofort in der Touristinformation im Alten Rathaus und im Onlineshop (http://www.timmendorfer-strand-shop.de/tickets/) zu einem Preis von 28 Euro erhältlich.



Alle Einheimischen und Gäste sind herzlich eingeladen mit Max & Friends bis spät in die Nacht das Tanzbein zu schwingen und ausgelassen zu feiern.



„Allen Ballgästen wird zur Begrüßung ein Getränk gereicht, um sich auf einen festlichen Abend einzustimmen“, freut sich Tourismusdirektor Joachim Nitz, „wenn das kein Anlass ist sich in Schale zu schmeißen.“

