"Stall der Zukunft" - die Gewinner des Wettbewerbs stehen fest

Am 5. und 6. Dezember 2016 fand in Darmstadt die Preisgerichtsitzung zum Ideenwettbewerb „Stall der Zukunft" statt. Eine Jury, die sich aus Architekten und Agrarwissenschaftlern zusammensetzte, bewertete die mehr als 80 eingereichten Arbeiten. Die Preisverleihung findet am 22. März 2017 im Rahmen der KTBL-Tage in Berlin statt.



Das KTBL hat im Sommersemester 2016 einen Ideenwettbewerb für Studierende der Architektur ausgelobt. Mehr als 80 Teilnehmer der Universitäten in Braunschweig, München, Kaiserslautern und Weimar haben ihre Entwürfe zu Milchviehställen, Mastschweinen und Legehennen eingereicht.



Aus der großen Vielfalt an Ideen prämierte die Jury unter dem Vorsitz von Professor Felix Waechter (TU Darmstadt) 13 Siegerprojekte. Insgesamt wurden 8 Preise, 4 Anerkennungen und 1 Sonderpreis vergeben. Die Preisträger werden anlässlich der KTBL-Tage „Zukunft der deutschen Nutztierhaltung" am 22. März 2017 geehrt und die Wettbewerbsergebnisse mit Plänen und Modellen ausgestellt.



Finanziell unterstützt wurde der Ideenwettbewerb von der GHV Darmstadt, der Vereinigten Hagelversicherung VVaG, der Landwirtschaftlichen Rentenbank und der Vereinigten Tierversicherung Gesellschaft a.G.

