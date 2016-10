Vita Classica-Ball Der diesjährige Vita Classica-Ball findet am Samstag, den 22. Oktober 2016 ab 19.30 Uhr im Kurhaus Bad Krozingen statt

Zu den Highlights im Großen Saal gehören u.a. Standard-Tanzeinlagen von Markus und Haidee Zunker. Markus Zunker gründete 2003 die Tanzschule Z und hat schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten: 4-facher Schweizer Meister, 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft, Landesmeister Baden-Württemberg, Finalist Europacup und Viertelfinalist bei den Welt- und Europameisterschaften. Außerdem ist er internationaler Trainer und Wertungsrichter. Haidee Zunker ist Tanzlehrerin und 2-fache philippinische Meisterin in den Standardtänzen. Mit Markus Zunker hat sie beim Finale der Asian Open Professional in Hong-Kong teilgenommen.



Im Großen Saal werden außerdem ein ELVIS-Show sowie Tanzeinlagen des Rock`n`Roll-Clubs Lörrach e. V. dargeboten. Der Zauberkünstler „Mic" führt durch das Programm. Die 5-köpfige „TuxedoDanceBand" unterhält mit Standard- und Latein-Rhythmen sowie Interpretationen der aktuellen Chartmusik. Im Horst-Linde-Saal wird die 3-köpfige Tanzband „Calypso" für Stimmung sorgen. Bespielbare Flipperautomaten und die Dekoration entführen in die 50er Jahre.



Zahlreiche Partner werden die Veranstaltung professionell unterstützen. Der gastronomische Teil - mit spezieller Vita Classica-Ball-Karte - liegt beim Kurhauspächter Michael Graubener. Das Barcatering „Limelight" aus Breisach mixt Cocktails vom Feinsten.



Das Fotostudio mit Herz, Beate Lücke, hält den Abend im Bild fest, die Tisch- und Bühnendekoration durch Erika’s Blumenlädele sowie die Pflanzendekoration der Fa. Fautz sorgen für den besonderen Flair. Der Partner Artur Neubauer bietet mit seiner exklusiven Strechlimousine einen kostenlosen Shuttle-Transfer zwischen dem Parkplatz und dem Kurhaus.



Der Vita Classica-Ball beginnt um 19.30 Uhr mit einem Sektempfang zur Begrüßung. Um festliche Abendgarderobe wird gebeten. Einlass ist ab 19.00 Uhr.

