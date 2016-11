Multivisionsvortrag Schwarzwald

Am Sonntag, den 20. November 2016 findet um 18.00 Uhr im Rahmen der Reihe Abenteuer Reisen ein Vortrag von Prof. Michael Hoyer und Ulrich Merz zum Thema „Schwarzwald – Direttissima wandern" im Kurhaus Bad Krozingen statt.



Das Wort „Direttissima" kommt aus dem italienischen und wird meist im Alpinismus von Extrembergsteigern verwendet. Es bedeutet einen umweglosen und direkten Aufstieg zum Gipfel.



Einmal ganz ohne Umwege vorankommen. Das dachten sich auch der Medienprofi Prof. Michael Hoyer und sein Kompagnon und Naturliebhaber Ulrich Merz. Das höchste Mittelgebirge zu Fuß und geradlinig bewandern war das Ziel und der Ansporn der beiden Direttissima-Läufer. Einmal durch die einmalige Naturlandschaft, strikt geradeaus, mit dem Wissen danach, den Schwarzwald intensiv erlebt zu haben. Wälder wohin das Auge reicht. Mit Hilfe eines GPS-Empfängers wanderten Prof. Michael Hoyer und Ulrich Merz auf gerader Linie durch den Schwarzwald.



An insgesamt 31 Tagen und in mehreren Etappen haben sie die Strecke von Pforzheim über den Feldberggipfel nach Rheinfelden querfeldein durchlaufen und den Schwarzwald dabei hautnah erlebt. Sie legten insgesamt 301 km und 17.461 Höhenmeter zurück.



Der Schwarzwald ist nicht nur Landschaft, der Schwarzwald ist ein Lebensgefühl und pure Faszination. So folgten die beiden stets einer gezielten Route, an die sie sich exakt halten wollten.



Eine geringe Abweichung von 30 Metern nach links und rechts planten die beiden ein, denn hin und wieder gab es natürlich Privatgrundstücke und Anbaufelder, die sie nicht einfach durchwandern durften. Dennoch lag das Hauptmerkmal darauf, einer geraden Linie zu folgen.



Neben umgefallenen Baumstämmen, undurchlässigem Dickicht, tiefen Flüssen, steilen Geröllwänden und hohen Schneemassen bahnten sie sich ihren Weg durch den Schwarzwald und wurden um eine ganz bestimmte Erfahrung bereichert: Direttissima durch den Schwarzwald laufen ist eine ganz besondere Herausforderungen, denn man nimmt den Wald und sich viel bewusster wahr und achtet auf jeden einzelnen Schritt.



Die landschaftlich wundervolle Schwarzwald-Kulisse wurde in einmaligen Bildern festgehalten. Neben skurrilen Fundsachen sammelten sie jede Menge Erfahrungen und stellten wieder einmal fest: Der Schwarzwald ist eine einmalige Naturlandschaft mit wunderschönen Plätzen.



In einer audio-visuellen Medienreportage wurde das abenteuerliche Direttissima-Projekt festgehalten. Mit im Gepäck sind unterhaltsame und spannende Geschichten, welche die beiden auf Ihren Touren erlebten. Im Fokus der Reportage steht neben der eindrucksvollen Schwarzwaldlandschaft das Direttissima-Wandern.



Die Besucher erleben einen unvergesslichen Vortrag mit faszinierendem Bildmaterial und außergewöhnlichen und skurrilen Geschichten, die zum Wundern und Schmunzeln anregen. Der Medienprofi Prof. Michael Hoyer berichtet von einmaligen Wandererlebnissen, die er gemeinsam mit seinem Kompagnon auf den zahlreichen Etappen durch den Schwarzwald erlebt hat.



Weitere Informationen und Tickets sind bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164 oder unter www.bad-krozingen.info erhältlich.

