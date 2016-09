Eine musikalische Kostbarkeit bietet das Konzert am Sonntag, den 9. Oktober 2016 um 20.00 Uhr mit dem Leipziger Streichquartett und der Solistin Karina Cveigoren am Klavier im Kurhaus Bad Krozingen.



Das Leipziger Streichquartett hat sich mittlerweile als „bestes deutsches Quartett" (englische Klassikzeitschrift „Gramophone") zu den gesuchtesten und vielseitigsten Ensembles unserer Zeit profiliert. 1988 gegründet, waren drei seiner Mitglieder als Stimmführer im weltbekannten Gewandhausorchester tätig, bis sie 1993 auf eigenen Wunsch ausschieden, um sich in größerem Maße der Kammermusik zu widmen.



Das Konzert findet im Rahmen der Konzertreihe Markgräfler Musikherbst, organisiert vom Künstlerischen Leiter Guido Heinke, statt. Weitere Konzerte werden in Grenzach-Wyhlen, Weil am Rhein, Müllheim und Sulzburg gespielt.



Eine rege Konzerttätigkeit führt das Quartett durch alle Kontinente. Viele namhafte Festivals im In- und Ausland und auch eigene thematische Zyklen stehen regelmäßig auf den Konzertplänen des Ensembles. Rund 90 CD-Einspielungen sind vorhanden, 5 ECHO-Klassikpreise und Auszeichnungen mit dem Diapason d’Or und dem Premios CD-Compact.



Der Markgräfler Musikherbst steht unter dem Motto „Musikstadt Leipzig". Leipzig ist in der Musikwelt eine der traditionsreichen Städte Europas, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert sogar dessen Zentrum. Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, Johannes Brahms, Richard Wagner, Gustav Mahler u. v. a. haben hier studiert, als Musiker gelebt und gewirkt oder wichtige Stationen ihres Lebens durchlaufen.



Im Markgräflerland und Bad Krozingen gastieren Conrad Muck, Tilman Büning, Ivo Bauer und Matthias Moosdorf sowie der musikalische Gast Karina Cveigoren am Flügel. Die Gäste erwartet im Konzertsaal im Kurhaus folgendes Programm:



Hans Eisler - Variationen über BACH (1898 – 1962) für Streichquartett

Edvard Grieg - Quartettfragment in 2 Sätzen

Erwin Schulhoff - 5 Stücke für Streichquartett (1923)

Robert Schumann - Klavierquintett Es-Dur op. 44 (1842)



Karina Cveigoren stammt aus Riga. Sie studierte bei Arnold Zandmanis, Vitaly Margulis und Michel Béroff. Im Rahmen ihrer Solistenprüfung an der Musikhochschule Freiburg spielte sie Brahms‘ 2. Klavierkonzert in B-Dur unter der Leitung von Peter Gülke. Karina Cveigoren ist Preisträgerin mehrerer internationaler Klavierwettbewerbe: so 1996 in Andorra, wo sie auch den Preis für die beste Interpretation der Musik Manuel de Falla´s erhielt und 1997 in Paris beim „Concours Musical de France", wo ihr neben dem 1. Preis auch der Sonderpreis für die Aufführung französischer Musik zuerkannt wurde. Es folgten Konzertauftritte unter anderem in



Madrid, Valencia, Florenz (Teatro del Sale), London (Purcell Room) und Salt Lake City. 1999 wurde sie zum Sommerfestival des Boston Symphony Orchestra in Tanglewood eingeladen und spielte mehrere Konzerte u. a. unter der Leitung von George Benjamin. Im Jahr 2000 debütierte sie mit einem Klavierabend in New York im National Arts Club. In den Jahren darauf folgten Konzertauftritte als Solistin und mit renommierten Partnern wie Ruth Ziesak, Ralph Manno, dem Szymanowski Quartett, dem Mandelring Quartett u. a. 2010 folgten Konzerte im Festival „Momenti musicali" -Franz Liszt gewidmet - im Teatro Municipale di Nasca in Cassano Valcuvia, 2013 war sie auf Tournee in Israel mit Konzerten in Tel Aviv und Jerusalem mit Live-Übertragung im Kol Ha Musica Israel.



Tickets sind bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164 oder unter www.bad-krozingen.info erhältlich.

