Peter Zimmermann »Re: Einladungskarte«

Kunststiftung Baden-Württemberg

Gerokstr. 37

70184 Stuttgart



Die Kunststiftung Baden-Württemberg lädt am Mittwoch, den 25. Januar 2017 um 19.00 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung »Re: Einladungskarte« ein. In der ersten Ausstellung des Jahres setzt die Kunststiftung ihre Reihe mit ehemaligen Stipendiaten fort und präsentiert den internationalen konzeptuellen Maler Peter Zimmermann.



Die Begrüßung erfolgt durch Bernd Georg Milla, Geschäftsführer der Kunststiftung Baden-Württemberg. Das Grußwort hält Minister a.D. Dr. Nils Schmid, Kuratoriumsvorsitzender der Kunststiftung Baden-Württemberg. Zur Einführung spricht Prof. Dr. Stephan Berg, Intendant des Kunstmuseums Bonn.



Die Ausstellung »Re: Einladungskarte« gibt einen Einblick in das aktuelle Schaffen des Künstlers von 2012 bis heute. Die abstrakten Arbeiten stellen seine jüngste Auseinandersetzung mit den Bedingungen und digitalen Möglichkeiten der Malerei dar. Bereits seit Mitte der 1980er Jahre beschäftigt sich Peter Zimmermann mit der Mediatisierung der Malerei. Anregungen für seine Werke liefern ihm Ausschnitte älterer Arbeiten, Bildmaterial aus dem Internet oder anderen Medien wie dem Film. Das Resultat der digitalen Bearbeitung wird anschließend mit zahlreichen Epoxidharzschichten auf die Leinwand gegossen. Als Ergebnis entstehen fließende Formen der Abstraktion von leuchtender Farbigkeit.



Der seit über 30 Jahren in Köln lebende Künstler wurde 1956 in Freiburg geboren und absolvierte ein Kunststudium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. 1992 erhielt er ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg. Mit »Re: Einladungskarte« nimmt Peter Zimmermann Bezug auf seine erste Ausstellung in der Kunststiftung.

www.peterzimmermann.com



Die Kunststiftung Baden-Württemberg ist eine der bedeutendsten Institutionen zur Förderung der jungen experimentellen Kunstszene im Land. Sie wurde 1977 durch die Initiative von Abgeordneten aller im Landtag vertretenen Parteien gegründet. Seitdem konnten über 900 besonders begabte Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zu Baden-Württemberg aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst und Kulturmanagement durch ein Stipendium unterstützt werden. Weiterhin fördert die Kunststiftung ihre Stipendiaten ideell durch Ausstellungen, Konzerte und Lesungen. Jährlich werden bis zu 20 Stipendiatinnen und Stipendiaten gefördert.



Ausstellungsdauer: 26. Januar bis 15. April 2017

Mi-Fr: 14.00–18.00 Uhr

Sa: 11.00–14.00 Uhr

An Sonntagen sowie zwischen den Feiertagen geschlossen.

Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH

