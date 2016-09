Unheimlich - Innenräume von Edvard Munch bis Max Beckmann

Kein „trautes Heim, Glück allein“, sondern Orte des Unbehagens und der Angst zeigt die Ausstellung UNHEIMLICH. Sie entdeckt mit vielen bisher kaum gesehenen Werken die dunklen Seiten des Interieurs.



Gezeigt werden Leihgaben zahlreicher internationaler und nationaler Museen und Privatsammlungen, darunter allein 10 Arbeiten von Edvard Munch aus dem Munch Museum, Oslo.



Mehr als 100 hochkarätige Werke u.a. von Max Beckmann, Pierre Bonnard, James Ensor, Vilhelm Hammershøi, Erich Heckel, Karl Hofer, Alfred Kubin, Edvard Munch, Odilon Redon, Léon Spilliaert und Édouard Vuillard illustrierten das Thema.



Der Umschlag vom Vertrauten der eigenen vier Wände ins Unheimliche ist eine Erfahrung, für die die Kunst vor allem seit Ende des 19. Jahrhunderts vielfältige und eindrückliche Bilder gefunden hat. Diese Bilder sind Teil einer Geschichte des Interieurs, in der an die Stelle einer zufriedenen Welt des täglichen Lebens zunehmend Räume des Ungeborgenen und der Angst treten. Die moderne Krise des Subjekts hat das Subjekt auch da erreicht, wo es sich am sichersten glaubte - im eigenen Heim.



Die Ausstellung führt unter thematischen und motivischen Aspekten Gemälde, Zeichnungen und druckgrafische Arbeiten von 25 Künstlern zusammen. Sie folgt der Kunst vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, von den Nabis zum Symbolismus, Expressionismus und zur Neuen Sachlichkeit. In dieser Zeit wird das Bild des Raums Gegenstand einer künstlerischen Freiheit, die Darstellungen unfreier, unheimlicher Innenräume der Dunkelheit, Isolation und Gewalt ermöglicht.



Die Ausstellung wird gefördert durch die Hans Fries-Stiftung, das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW, den Landschafsverband Rheinland und Jürgen Hall

