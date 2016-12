Franz Radziwill und Bremen

Franz Radziwill (1895-1983) gilt in der deutschen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts als Einzelgänger, sein Werk ist unverkennbar. Erstmalig wird nun seine Beziehung zur Hansestadt Bremen untersucht: Hier verbrachte er prägende Jahre seiner Kindheit und Jugend, die in seinem gesamten Werk Spuren hinterließen.



Zeitlebens bannte Radziwill typische Orte, prägnante Bauwerke oder bedeutende Ereignisse in seiner Heimatstadt auf Papier und Leinwand. Mit etwa vierzig Werken aus der Zeit von 1910 bis 1960 spannt die Ausstellung einen Bogen vom expressionistischen Frühwerk über Meisterstücke der Neuen Sachlichkeit und des Magischen Realismus bis hin zu fantastischen Bilderfindungen des gereiften OEuvres. Zugleich bietet die Schau einen spannenden Blick in die Bremer Stadtgeschichte - mit Darstellungen des Waller Wasserturms, des Gasometers mit Speckflaggenmuster oder des Schnelldampfers Bremen als Symbole hanseatischer Erfolgsgeschichten.



Radziwill knüpfte schon als junger Mann Kontakte zur Kunsthalle Bremen und stellte 1919 dort aus. Seine Verbundenheit zu dem Museum bezeugte er zuletzt 1982 durch die Schenkung eines Gemäldes. Dies ist die erste Ausstellung, die sich mit Radziwills tiefer Verbindung zu der Stadt Bremen und ihren Spuren in seinem Werk auseinandersetzt.



Aktuelle Ausstellungen



Bis 26. Februar 2017, "Max Liebermann - Vom Freizeitvergnügen zum modernen Sport"

Bis 19. Februar 2017, "A Marquee Piece of Sod. Filme zum Ersten Weltkrieg von Mary Reid Kelley"

Bis 15. Januar 2017, "And then a Plank in Reason, broke. Graphiken zum Ersten Weltkrieg ausgewählt von Mary Reid Kelley"

Seit 26. Oktober 2013, "Sarah Morris Jardim Botânico [Rio]"

