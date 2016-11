Angehende "Meister" in der Schlosskirche

In diesem Jahr findet der 17. Bad Homburger Meisterkurs in besonderem Andenken an den im Dezember letzten Jahres verstorbenen Gründer und langjährigen Leiter und Spiritus Rector des Meisterkurses Pfarrer Gerhard Blaurock statt. Der Meisterkurs entwickelte sich aus der Zusammenarbeit von Pfarrer Blaurock und Prof. Hubert Buchberger im Rahmen der fast drei Jahrzehnte existierenden Konzertreihe an der Christuskirche Bad Homburg. Neben Dipl.-Tonmeister Christian Starke begleiten die beiden Kammermusikprofessoren der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, Prof. Angelika Merkle und Prof. Hubert Buchberger als Dozenten die Unterrichtseinheiten mit den studentischen Ensembles. Auch der im Rahmen des Kurses vergebene „Bad Homburger Förderpreis für Kammermusik" der Kamar Percy und Ingeborg John Stiftung wurde in das Kurskonzept integriert und besteht seit 2006 in der professionellen Produktion einer CD.



Bundesweit gibt es zahlreiche Meisterkurse für junge Künstler, keiner davon bedient sich aber eines so innovativen Konzepts wie der Bad Homburger. Seit 2006 ist die Grundidee des Kurses, dass alle Ensembles die Gelegenheit erhalten, ihre Interpretationen in einer professionellen Aufnahmesituation selbst zu beurteilen, kritisch zu hinterfragen und aufgrund der Erkenntnisse beim Abhören der eigenen Aufnahmen zu verbessern. Hierfür steht mit der Schlosskirche während der gesamten Dauer des Kurses ein hervorragender Konzertsaal zur Verfügung, der für diesen Kurs vom Kursleiter Christian Starke mit modernster Aufnahmetechnik ausgestattet wird.



Zuhörer ausdrücklich erwünscht



Zum 17. Mal findet ab Montag, dem 14. November 2016 um 15 Uhr in der Bad Homburger Schlosskirche der Bad Homburger Meisterkurs für Kammermusik statt.



Der Eintritt zum Meisterkurs ist von Montag bis Freitag frei. „Wir wünschen uns nicht nur beim Abschlusskonzert, sondern auch für die Kurswoche Zuhörer", so Christian Starke. Das Kursprogramm sowie die genauen Zeiten werden auf der Internetseite der Bad Homburger Schlosskonzerte (www.BadHomburger-Schlosskonzerte.de) veröffentlicht.



Dieses Jahr werden einige „alte Bekannte" an dem Meisterkurs teilnehmen. Das Tenero Quartett, welches aus vier jungen Streicherinnen besteht, nahm beispielsweise schon letztes Jahr teil. Des Weiteren wird ein Förderpreis-Gewinner aus dem Jahr 2014, Julian Fahrner (Violine), dieses Jahr mit dem Pianisten Jaepyo Jeong dabei sein. Jaepyo Jeong nimmt zudem auch in einem Duo mit Josephine Bastian (Cello) teil. Ein weiteres Cello-Klavier-Duo werden Clara Pouvreau und Dmitry Ablogin bilden. Zum ersten Mal seit Bestehen des Kurses wird ein Ensemble mit zwei Saxofonen, Anne Siebrasse und Regina Reiter, und dem Pianisten Alexey Pudinov teilnehmen.



Unsere diesjährigen Teilnehmer sind in ihren noch jungen Karrieren schon mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. Das Tenero Quartett konzertierte bereits bei der Konzertreihe „Mein Lieblingsstück" in der Alten Oper Frankfurt, beim Musikfestival Rheinhessen und beim Rheingau Musik Festival. Im Sommer 2016 gewannen sie den 2. Preis bei der Malta International Music Competition. Julian Fahrner ist Mitgründer des international ausgezeichneten Gutfreund Klaviertrios. Seine Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker führten ihn bereits durch Europa, sowie nach Südamerika und Syrien. Er konzertiert regelmäßig auf Einladung des Goethe Instituts im Ausland. Der Pianist Alexey Pudinov wurde außerdem in zahlreichen internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, wie z. B. dem Grand Prix beim internationalen Klavierwettbewerb in Kiew, dem 1. Preis des Internationalen Musikforum Wien oder dem 1. Preis und Publikumspreis beim "Da-Ponte Wettbewerb" Darmstadt. Viele der Teilnehmer sind oder waren Stipendiaten bei bedeutenden Stiftungen, wie dem Russian Performing Art Fond Moskau, der America-Israel Foundation oder der Studienstiftung des deutschen Volkes.



Höhepunkt Abschlusskonzert mit Preisverleihung



Am Samstag, dem 19. November um 17:30 Uhr können sich dann die Besucher von den Ergebnissen des Kurses im Abschlusskonzert selbst überzeugen. Aus den in der Woche ausgearbeiteten Werken stellen die Kursleiter ein attraktives und abwechslungsreiches Programm zusammen. Das Programm wird am Vorabend auf der Internetseite der Bad Homburger Schlosskonzerte veröffentlicht. Im Rahmen dieses Konzertes wird der 24. Förderpreis für Kammermusik der Kamar Percy und Ingeborg John-Stiftung verliehen. Die 2004 gegründete Stiftung erinnert an den Mitbegründer und langjährigen Vorsitzenden des Bad Homburger Kammerorchesters Kamar Percy John (1922-1991) und seine Frau Ingeborg John (1923-2004), langjährige Geigerin im Bad Homburger Kammerorchester. Die Stiftung hat das Ziel junge Musiker zu fördern und Preise für begabte Nachwuchsmusiker zu vergeben und ermöglicht schon seit Jahren neben der Vergabe des Förderpreises die Durchführung des Meisterkurses.



Unter den Preisträgern der vergangenen Jahre finden sich heute so erfolgreiche Ensembles wie das Aris Quartett, das Armida Quartett oder das Notos Quartett. So erzielte zuletzt das Aris Quartett im Sommer 2016 bedeutende Erfolge durch die Verleihung des mit 60.000 Euro dotierten Kammermusikpreises der Jürgen-Ponto Stiftung, sowie einem 2. Preis, Publikumspreis und 3 weiteren Sonderpreisen beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD.



Karten für das Abschlusskonzert können für 18 EUR bei der Tourist Info + Service im Bad Homburger Kurhaus unter 06172 178 3710 und bei Frankfurt Ticket unter 069 1340 400 oder im Internet www.frankfurtticket.de gekauft werden. Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.BadHomburger-Schlosskonzerte.de zu finden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren