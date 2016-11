Nach Hause gehen. Eine Heimatsuche.

Der Autor Jörn Klare liest aus seinem aktuellen Buch „Nach Hause gehen“ – eine Wanderung durch ein Deutschland, das man kaum kennt, auf der Suche nach dem, was Heimat ist oder einmal war. Die Lesung am Sonntag, dem 20. November, auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg wird von seinem Bruder Jan Klare am Saxophon musikalisch begleitet. Beginn 18.00 Uhr.



Was bedeutet Heimat? Und warum ist sie wichtig? Der Autor und Journalist Jörn Klare geht den Fragen sehr persönlich und ganz wörtlich nach: zu Fuß. Von seiner Berliner Haustür aus wandert er an den Ort seiner Kindheit und Jugend am Rand des Ruhrgebiets. Ein Weg über gut 600 Kilometer an 31 Tagen, erst durch Ostdeutschland, das ihm immer noch fremd ist, dann durch Westdeutschland, das ihm oft nicht mehr vertraut ist. An Orten, die Alte Hölle, Elend oder Wilde Wiesen heißen, begegnet er Menschen, die ihre Heimat lieben, an ihr leiden und für sie kämpfen. Schließlich erreicht er die kleine Stadt Hohenlimburg, die einst sein Leben war. Klares Weg ist auch Ziel, doch „weit mehr als ein persönlicher Erfahrungsbericht. Er zeigt uns ein Deutschland, das sich selbst fremd geworden ist“, schreibt Walter Gödden im Westfalenspiegel: „Ein in jeder Hinsicht bemerkenswertes Buch“.



Jörn Klare, geboren 1965, schreibt Bücher, Theaterstücke sowie Reportagen und Features, unter anderem für den Deutschlandfunk, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit. Aufsehen erregte der preisgekrönte Autor mit seinem Buch „Als meine Mutter ihre Küche nicht mehr fand. Vom Wert des Lebens mit Demenz.“ Jörn Klare lebt mit seiner Familie in Berlin.



Jörn Klares Lesung wird begleitet von Saxophonklängen seines Bruders Jan Klare. Der mehrfach ausgezeichnete Musiker, Komponist und Leiter diverser Orchesterprojekte versteht seine musikalische Arbeit als “soziologische Feldforschung” über Hörgewohnheiten, Hörerwartungen und deren Manipulation. Jan Klare gastierte schon mehrfach mit unterschiedlichen Musikprojekten auf dem Kulturgut Haus Nottbeck, zuletzt mit einem Open-Air-Konzert seiner Jazz-Bigband „The Dorf“. Er bereicherte mit seiner Musik zahlreiche Literaturprojekte, darunter einige Produktionen der Nottbecker CD-Reihe „Live! auf dem Kulturgut“.



Man darf somit gespannt sein auf eine literarische wie musikalische Annäherung an die Frage nach der Bedeutung von Heimat in einer sich immer schneller wandelnden Welt.



SO 20.11.2016 | 18.00 Uhr



Lesung und Musik



Jörn Klare: Nach Hause gehen. Eine Heimatsuche.



Musik: Jan Klare (Saxophon)



VVK 10,00 EUR / 8,00 EUR; AK 12,00 EUR / 10,00 EUR



Freie Platzwahl



Kartenvorverkauf:





www.adticket.de, Ticket-Hotline (Tel. 0180-6050400)

Die Glocke – Kartenservice (Tel.: 02522-73300)

Forum Oelde (Tel.: 02522-72800)

Kulturgut Haus Nottbeck (Tel.: 02529-945590)





Weitere Informationen unter Tel.: 0 25 29 / 94 55 90 und www.kulturgut-nottbeck.de



Museum für Westfälische Literatur – Kulturgut Haus Nottbeck





Landrat-Predeick-Allee 1

59302 Oelde-Stromberg





Öffnungszeiten:





Dienstag – Freitag: 14.00 – 18.00 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 11.00 – 18.00 Uhr





Kultur-Café





Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 14.00 – 18.00 Uhr und nach Vereinbarung



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren