Krimi-Autor Tony Parsons zu Gast im Kulturgut Haus Nottbeck

Er zählt zu den erfolgreichsten britischen Krimiautoren und ist darüber hinaus als Fernsehjournalist und Kolumnist bekannt: Tony Parsons. Im Rahmen des internationalen Krimifestivals Mord am Hellweg macht der prominente Autor am Mittwoch, dem 9. November 2016, um 19.30 Uhr Station auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg.



Vorstellen wird Parsons „Wer Furcht säht“, seinen aktuellen, dritten Kriminalroman, der seine Leser erneut in die brutale Welt von Detective Max Wolfe führt. Nach den erfolgreichen Vorgänger-Bänden „Dein finsteres Herz“ und „Mit Zorn sie zu strafen“ sieht sich Detective Max Wolfe nun mit spektakulären Fällen von Lynchjustiz konfrontiert. Er macht Jagd auf eine Bürgerwehr, die es auf Pädophile, Mörder oder Hassprediger abgesehen hat. Die Suche nach dem „Club der Henker“ führt ihn in den Untergrund Londons mit seinen vielen stillgelegten Tunneln und Geisterstationen. Doch wie fängt man Mörder, die von der Öffentlichkeit als Helden gefeiert werden? Ehe Max Wolfe den „Club der Henker“ stellen kann, muss er am eigenen Leib erfahren, wie schmal der Grat zwischen Gut und Böse, Schuld und Unschuld ist.



Den deutschen Lesepart wird Dietmar Wunder übernehmen, der vor allem als Synchronsprecher von Bond-Star Daniel Craig bekannt geworden ist. Moderatorin Angela Spizig (u. a. LitCologne) komplettiert das literarische Trio.



Ein Projekt des Westfälischen Literaturbüros Unna und der Kulturbetriebe Unna zib.



MI 09.11.2016 | 19.30 Uhr

Mord am Hellweg VIII – Internationales Krimifestival

Tony Parsons: Wer furcht säht

Deutscher Lesepart: Dietmar Wunder - die Stimme von James Bond-Star Daniel Craig

Moderation: Angela Spizig (u.a. LitCologne)

VVK: 14,90 € / 7,90 € – AK: 12,90 € / 9,90 €



Weitere Informationen unter Tel.: 0 25 29 / 94 55 90 und www.kulturgut-nottbeck.de



Museum für Westfälische Literatur – Kulturgut Haus Nottbeck

Landrat-Predeick-Allee 1

59302 Oelde-Stromberg



Öffnungszeiten:

Dienstag – Freitag: 14.00 – 18.00 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 11.00 – 18.00 Uhr



Kultur-Café

Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 14.00 – 18.00 Uhr

Und nach Vereinbarung

Kulturgut Haus Nottbeck - Museum für Westfälische Literatur





