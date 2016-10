Judith Merchant liest Oelde-Krimi

„Kein Fall für Hunter in Oelde“ heißt der Kurzkrimi, den die Autorin Judith Merchant im Museum für Westfälische Literatur recherchierte und den sie nun am Ort des Geschehens auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde präsentiert. Merchant liest am Dienstag, 25. Oktober, im Rahmen des internationalen Krimifestivals „Mord am Hellweg“ aber nicht nur Ihre Oelder Kurzgeschichte. Sie stellt auch ihren aktuellen Regionalkrimi „Rapunzelgrab“ vor. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr.



„Rapunzel, Rapunzel – lass dein Haar hinunter“ – diese Märchenformel ist wohl jedem aus seiner Kindheit bestens bekannt. Doch was passiert, wenn Rapunzel tot vor ihrem Turm liegt? Ermordet? Ermittler Jan Seidel geht dem mysteriösen Mord auf die Spur – und trifft dabei nicht nur auf das seltsame „Rapunzelsyndrom“, sondern auch auf dunkle Machenschaften in der Buchindustrie.



Der dritte Teil der Rheinkrimi-Serie der Bonner Autorin Judtih Merchant überzeugt, ebenso wie seine Vorgänger, mit ansprechenden Charakteren und rheinländischem Charme: So erfährt Kommissar Jan Seidel nicht nur Hilfe durch seine krimiliebende Großmutter Edith, sondern auch durch die viel zu große Kommissarin Elena und den exzentrischen Pathologen Frenze. Merchant bettet ihre Geschichten in die märchenhafte Landschaft des Rheingebiets ein und greift dabei immer wieder auf altbekannte Legenden wie die der Loreley oder des Nibelungenliedes zurück.



Die Glauser-Preisträgerin Merchant wird auf dem Kulturgut Haus Nottbeck nicht nur aus ihrem aktuellen Rheinkrimi „Rapunzelgrab“ lesen, sondern auch den Kurzkrimi „Kein Fall für Hunter in Oelde“ vorstellen. Im Rahmen von Europas größtem internationalem Krimifestival „Mord am Hellweg“ (MaH) veröffentlichte die Autorin ihre neueste Kurzgeschichte in der MaH-Krimianthologie „Glaube. Liebe. Leichenschau“. Merchant hatte sich dafür vor Ort auf dem Kulturgut inspirieren lassen. Nun dürfen ihre Leser gespannt sein auf ihren fesselnden Kurzkrimi mit Lokalkolorit.



Mord am Hellweg VIII – Internationales Krimifestival

DI 25.10.2016 | 19.30 Uhr

Judith Merchant liest ihren Nottbeck-Krimi und aus „Rapunzelgrab“

Ein Projekt des Westfälischen Literaturbüros Unna und der Kulturbetriebe Unna zib.

VVK: 9,90 € / 7,90 € – AK: 12,00 € / 10,00 €

Freie Platzwahl



Kartenvorverkauf:

www.adticket.de, Ticket-Hotline (Tel. 0180-6050400)

Die Glocke – Kartenservice (Tel.: 02522-73300)

Forum Oelde (Tel.: 02522-72800)

Kulturgut Haus Nottbeck (Tel.: 02529-945590)



Weitere Informationen unter Tel.: 0 25 29 / 94 55 90, www.moramhellweg.de und www.kulturgut-nottbeck.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren