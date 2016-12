Das Regimentsorchester Wien auf Tournee

Im Januar 2017 begibt sich das traditionsreiche Regimentsorchester Wien auf Konzertreise durch Deutschland und Luxembourg. Kann man eine tief in der Wiener Kultur verwurzelten Tradition modern, locker, leicht, garniert mit Witz und Spontanität präsentieren? - Ja lautet die Antwort, denn genau dort liegt ja der Ursprung, in der Leichtigkeit der k. und k. -Zeit.



Wer dieses musikalisch kunstvolle Spiel hört, hat sofort Bilder eines warmen Frühlingstages vor Augen. Blühende Bäume im Wiener Prater, Sonnenstrahlen, die sich auf dem Dach des Stephansdoms brechen und Mädchen, Mädchen in leichten Kleidchen. Melodien, die tragen, die entführen, raus aus dem alten Jahr, raus aus dem Alltag - mit Schwung rein ins neue Jahr mit Hilfe der guten alten Zeit.



Mit viel Witz und noch mehr Wiener Charme spielt sich das Regimentsorchester Wien virtuos in die Herzen des Publikums, das nicht nur zum Schwelgen und Zuhören gekommen ist, sondern auch ein Teil des Abends sein wird.



Vom 2. - 19. Januar 2017 bringt Regimentsorchester Wien - mit dem großen Neujahrskonzert - diesen bemerkenswerten Klang wieder nach Deutschland und Luxembourg.



Veranstalter:

Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH

Wörthstrasse 13 - 97082 Würzburg

www.tourneen.com

