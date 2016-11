Bewährte Qualität in Bestform

Die Krombacher Brauerei führt eine neue 0,5 Liter Mehrwegflasche ein – eine wertige, moderne und eigenständige Krombacher Flasche zur weiteren Steigerung der Markenattraktivität.



Im Handel ist die 0,5 Liter Mehrwegflasche das absatzstärkste Gebinde. Genau diesem wichtigen Gebinde gibt die Brauerei aus dem Siegerland nun ein neues Profil. Eine einzigartige Form und eine unverwechselbare Prägung am Flaschenhals sorgen für einen attraktiven Markenauftritt: Leicht tailliert liegt sie besonders gut in der Hand, für ein perfektes Genusserlebnis. Die Flasche stellt eine ideale Verbindung von Tradition und Moderne dar und schafft damit eine noch höhere Identifikation bei allen Verwendern. Unverändert bleibt natürlich der bewährte und beliebte Krombacher Geschmack!



Mit der Umstellung reagiert die Brauerei auf den gescheiterten Versuch, gemeinsam mit anderen Brauereien in der von GS1 Germany moderierten Initiative Getränke-Mehrweg, einen neuen Pool für Standardflaschen aufzulegen. „Wir hätten viel lieber den Weg zu einer neuen, gemeinsamen Poolflasche angetreten“, unterstreicht Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei. „Der aktuelle Mehrwegflaschenpool mit der bestehenden Longneck-Flasche überaltert aufgrund der fehlenden Neuglaseinspeisung der anderen Marktteilnehmer, so dass sich nicht nur die Optik verschlechtert, sondern immer häufiger Glasschäden auftreten. Diese Situation lässt sich mit unseren hohen Qualitätsansprüchen und unserem Qualitätsversprechen nicht länger vereinbaren.“



So sah sich Krombacher als Konsequenz gezwungen, eine eigene Mehrweg-Individualflasche zu entwickeln. Diese neue Flasche erzielt in der Marktforschung höchste Akzeptanzwerte beim Verbraucher und wird im direkten Vergleich zu den Wettbewerbern deutlich präferiert. „Wir kommen jetzt auch den Kundenwünschen nach „ihrer eigenen“ Krombacher Flasche nach, unterscheiden uns optisch klar von den Wettbewerbern und unterstreichen somit den Premium-Charakter unserer Marke.“



Das 0,5 Liter-Mehrweg-Sortiment der Marke Krombacher wird seit Mitte Oktober 2016 sukzessive umgestellt.

