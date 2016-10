7. gemeinsamer Tourismustag Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Germersheim

Bereits zum 7. Mal organisieren der Rhein-Pfalz-Kreis und der Landkreis Germersheim einen gemeinsamen Tourismustag. Dieser findet am 25. Oktober 2016 um 15 Uhr im Hotel Darstein in Altrip (Zum Strandhotel 10) statt. Die beiden Landräte Clemens Körner und Dr. Fritz Brechtel laden Interessierte zur Teilnahme ein.



Gemeinsam wollen die beiden Landkreise den Tourismus in der Region stärken und touristische Potentiale diskutieren. Mit dem gemeinsamen Tourismustag sollen Synergien genutzt und der Austausch in der Tourismusbranche gefördert werden. Der 7. Tourismustag beschäftigt sich mit der Zukunft des Tourismus entlang des Rheins, von Neuburg bis Bobenheim-Roxheim. Nach der letztjährigen Auszeichnung „Tourismus für alle“, die der Rhein-Pfalz-Kreis gemeinsam mit der Stadt Speyer und der Landkreis Germersheim erhalten haben, steht der demografische Wandel im Mittelpunkt des Vortrags von Nathalie Hartenstein, Projektmanagerin Barrierefreies Rheinland-Pfalz. Unter dem Titel „Demografischer Wandel – Neue Chancen für die Region durch Profilierung auf barrierefreie Angebote“ wird sie auf die Möglichkeiten eines Tourismusangebotes, das die Barrierefreiheit verstärkt in den Blick nimmt, eingehen. Professorin Uli Mayer-Johanssen wird in ihrem Vortrag die „Kraft einer Dachmarke für eine Region“ vorstellen. Welche Möglichkeiten und Chancen bietet eine gemeinsame Dachmarke und wie kann eine solche aussehen, werden Schwerpunkte ihres Vortrages sein. Die anschließende Diskussion wird Dr. Detlev Janik von der Pfalz.Touristik in Neustadt an der Weinstraße moderieren.



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

