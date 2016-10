"SPLASH": Die besten NRW-Nachwuchstrommler spielen am 22. Oktober im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst

Die besten NRW-Nachwuchstrommler bringen am Samstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr die alten Gemäuer des DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel zum Klingen. Sie alle sind Gewinner von Wettbewerben, bereits in jungen Jahren Meister ihres Fachs und bilden zusammen das Schlagzeug-Ensemble „SPLASH“.



Gemeinsam mit ihren künstlerischen Leitern Ralf Holtschneider und Prof. Stephan Froleyks haben sie nun extra für die münsterlandweite Klangkunstreihe „SOUNDSEEING VI“ ein Programm zusammengestellt. Es besteht aus Werken, die in den vergangenen zehn Jahren speziell für das Ensemble komponiert wurden. Stilistisch wird es sehr bunt, das Spektrum reicht von Jazz, brasilianischer Musik, asiatischer Phantasie bis hin zur klassischen Moderne.



„SOUNDSEEING VI“ wird gefördert durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, die Kunststiftung NRW sowie das Kulturbüro Münsterland.



Karten gibt es ab sofort für acht Euro im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, Telefon (0 54 59) 91 46 0. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.



Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.da-kunsthaus.de und unter www.soundseeing.net.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren