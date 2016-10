Workshop - Preisverhandlung für Kreative

Das kreativzentrum.saar und die Allianz deutscher Designer (AGD) laden am 10. und 11. November zu einem Workshop zum Thema Preisverhandlung für Kreativschaffende ein. Der Workshop unter dem Titel "Ran an den Speck!" unterstützt Unternehmer aus der Kultur- und Kreativwirtschaft darin, positiv und selbstbewusst in zukünftige Preisverhandlungen zu gehen. Die Teilnehmer lernen praxisnah bei Verhandlungen zu überzeugen und ihre Preise freundlich und bestimmt durchzusetzen. Viele praktische Übungen, konkrete Tipps sowie wertvolles Feedback der Gruppe stehen im Mittelpunkt des Workshops.



Der Workshopleiter Michael Zimmer ist selbstständiger Designer, Marketingberater, Coach und Inhaber des »büro für ehrliche werbung«. Er bewegt sich seit mehr als 25 Jahren erfolgreich am Markt und hat alles, was er in diesem Workshop vermittelt, auch am eigenen Leib erfahren.



Für den Workshop wird eine Teilnahmegebühr erhoben:



Unternehmen mit mehr als fünf Mitarbeitern: 270 €



Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern: 210 €



Gründer (vor und bis zu drei Jahre nach der Gründung): 135 €



Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung unter www.kreativzentrum-saar.de oder 0681 - 95 92 59 25 ist erforderlich.

