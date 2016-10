Kraichgau-Stromberg Tourismus lockt mit regionalen Weinangeboten und der ersten Kraichgauer Weinprinzessin auf die offerta 2016!

Die Urlaubsregion Kraichgau-Stromberg präsentiert sich auch in diesem Jahr wieder mit ihrer ganzen Vielfalt auf der Regionalmesse offerta in Karlsruhe. Begleitet wird der touristische Dachverband von 14 Mitgliedsgemeinden, sieben Weingütern, badischen sowie württembergischen Weingenossenschaften sowie der ersten Kraichgauer Weinprinzessin. Besucher dürfen sich auf neun Tage abwechslungsreiches Programm in Halle 1 am Stand C.33 freuen.



Erstmalig in diesem

Jahr wird sich der Kraichgau Stromberg Tourismus e.V. und seine Mitglieder mit täglich wechselnden Weinbaubetrieben aus der Region präsentieren. Besucher dürfen sich auf württembergische und badische Tropfen freuen. Zu Allerheiligen wird sogar die erste Kraichgauer Weinprinzessin Svenja die I. Weine ausschenken.



Insgesamt erwartet die Besucher an allen neun Messetagen ein abwechslungsreiches Programm. Dieses reicht von einem Fotomitmachspaß, über lustige Streuobstspiele, eine attraktive Gewinnaktion bis zu einer edlen Pralinenverkostung. Ergänzend hierzu werden zahlreiche Mitgliedsgemeinden ihre neuesten Angebote zu den Themen Wein, Wandern, Kulinarik und Kultur präsentieren.



Freuen Sie sich auf neun Tage Vielfalt und Genuss im Land der 1000 Hügel.



Standpäsentationen 2016:



Samstag, 29.10.

Bretten: Fotoaktion und Angebote zum Stadtjubiläum 2017 Bönnigheim: Wein- und Tourismusangebote Weingut Schäfer/Walzbachtal



Sonntag, 30.10.

Bretten: Fotoaktion und Angebote zum Stadtjubiläum 2017 Neckarbischofsheim: Angebote der Krebsbachtalbahn/ Modelleisenbahn

Weingut Brüssel/Sulzfeld



Montag, 31.10

Eppingen: Touristische Angebote der Fachwerkstatt mit Pfiff Sulzfeld: Touristische Angebote und Apfelmitmachaktionen Weingut Pfefferle/Sulzfeld



Dienstag, 01.11.

Kürnbach: Wein- und Tourismusangebote sowie Kraichgauer Weinprinzessin Svenja die I.

Oberderdingen: Wein- und Tourismusangebote Winzergenossenschaft Kürnbach

Weingut Hockenberg/Oberderdingen



Mittwoch, 02.11.

Gemeinde Sternenfels: Wein- und Tourismusangebote Neckar-Zaber-Tourismus: Wein- und Tourismusangebote WG Sternenfels



Donnerstag, 03.11.

Brackenheim: Wein- und Tourismusangebote Kraichtal: Wein- und Tourismusangebote Weingut Niwenburg/Kraichtal



Freitag, 04.11.

Vaihingen/Enz: Wein- und Tourismusangebote, Gewinnspiel Schwaigern: Wein- und Tourismusangebote Weingärtner Horrheim/Gündelbach



Samstag, 5.11.

Illingen: Wein- und Tourismusangebote Bretten: Fotoaktion und Angebote zum Stadtjubiläum 2017 Weingut Zaiß/Illingen



Sonntag, 06.11.

Bretten: Fotoaktion und Angebote zum Stadtjubiläum 2017 PRALINÉE/Bretten: Pralinenverkostung Weingut Adrian Zimmer/Odenheim











Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren