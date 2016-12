Neuerscheinung der Fachbroschüre: Abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren

In Band 16 der Reihe KRAFTHAND-Praxiswissen dreht sich alles um die Abgasnachbehandlung bei modernen Dieselmotoren. Erfolgsautor Hubertus Günther (Fachbuch Common-Rail-Systeme in der Werkstattpraxis) leitet mit den Auswirkungen der Euro-6-Norm in die Thematik ein.



Günther beschreibt in den nachfolgenden Kapiteln entsprechende Prüfzyklen, die OBD für Pkw sowie die WWH-OBD. Im Nachgang geht er im Detail auf die Abgasrückführung, beziehungsweise die Nieder- und Hochdruck-AGR sowie die Prüfung der Systeme ein. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit der Abgasrückführung bei Nutzfahrzeugen.



Dem eigentlichen Partikelfilter sowie dem Speicher-katalysator sind weitere Kapitel gewidmet. Günther beschreibt jeweils den technischen Aufbau und skizziert die Überprüfung in der Kfz-Werkstatt sowie die typischen Fehler.



Abgeschlossen wird die Fachbroschur mit dem Thema SCR-Katalysatoren bei Pkw und Lkw. Günther erklärt die Technik und die werkstattpraktischen Anforderungen und Problemfelder. Hubertus Günther arbeitet durchgängig mit praxisorientiertem Bildmaterial und liefert Tipps und Tricks für die tägliche Arbeit.



Weitere Schwerpunktthemen:







Abgasnormen (Euro-6) und Prüftechniken, Prüfzyklen

Die OBD für Pkw, die WWH-OBD

Die Abgasrückführung, die Niederdruck-AGR

Die Abgasrückführung in der Werkstattpraxis





- Die Prüfung der Hochdruck-AGR, die Prüfung von elektrischen AGR-Ventilen



- Die Prüfung des Niederdruck-AGR





Die Abgasrückführung bei Nutzfahrzeugen

Der Partikelfilter: der Aufbau der DPF in der Kfz-Werkstatt

Der Speicherkatalysator, der Aufbau, der Speicherkatalysator in der Kfz-Werkstatt

Der SCR-Katalysator, der Aufbau der SCR-Anlage, der SCR-Katalysator in der Werkstatt





Über den Autor



Hubertus Günther hat nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und dem Studium an der RWTH Aachen als Kfz-Mechaniker und anschließend als Vertriebsingenieur bei einem Hersteller von Werkstattdiagnosegeräten gearbeitet. Aktuell ist Günther als Lehrer und AU-Trainer in einem Berufsbildungszentrum tätig. Günther ist Buchautor und Verfasser zahlreicher Fachbeiträge und Schulungsunterlagen unter anderem mit dem Schwerpunkt Dieseleinspritzsysteme und Diagnose.



Hubertus Günther ist auch Autor des Fachbuches 'Common-Rail-Systeme in der Werkstattpraxis' (Auflage V).



Hubertus Günther gehört in Deutschland zudem zu den renommiertesten Dozenten im Bereich der Diagnose und Reparatur an Dieselsystemen und unterrichtet dieses Thema auch seit vielen Jahren im Rahmen der Krafthand-Dekra-Profischulungen.



Shortcut



Die Fachbroschur ‚Abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren‘, ISBN: 978-3-87441-143-1, umfasst 56 Seiten und 70 farbige Abbildungen/Grafiken und ist als hochwertiges Softcover ausgeführt. Sie kostet 19,95 Euro und ist über den Krafthand-Shop (https://www.krafthand-shop.de/Fachliteratur/Krafthand-Praxiswissen/), direkt über die Krafthand Medien GmbH, Telefon: 08247-3007-90 sowie über den Buchhandel erhältlich.



