KPS Consulting und getit: Jetzt unter einem Markenauftritt

Die getit – Gesellschaft für Technologie- und Informationstransfer mbH – firmiert zukünftig unter „KPS digital GmbH" und tritt ab sofort gemeinsam mit KPS Consulting unter einer Marke auf: KPS. Damit findet der Zusammenschluss der beiden erfolgreichen Unternehmen – getit als eine der führenden E-Commerce- und Internetagenturen und KPS Consulting als eine der Top 5 Managementberatungen Deutschlands – jetzt auch in der gemeinsamen Markendarstellung Ausdruck.



Mit dem neuen Markenauftritt unterstreicht KPS auch nach außen sichtbar den Führungsanspruch als Beratungspartner für den Handel in Europa. Das gesamte Prozess- und Technologiespektrum von der Warenwirtschaft über E-Commerce bis hin zum digitalen Kundenmanagement und Marketing anbieten zu können und ein sehr hohes Tempo in der Umsetzung sind zentrale Wettbewerbsvorteile des Unternehmens.



„Mit der Zusammenführung der Erfahrungen und Erfolge beider Unternehmen ist KPS europaweit die erste Adresse, wenn es um Themen im Omnichannel und der digitalen Transformation geht", erläutert Michael Tsifidaris, Aufsichtsratsvorsitzender der KPS AG den Hintergrund des neuen Markenauftritts.



„Unsere Kunden profitieren von gemeinsam entwickelten Branchenlösungen insbesondere im Handel und der Konsumgüterindustrie, die tiefe Prozessketten nahtlos verknüpfen, sowie von unserer einzigartigen, plattform-übergreifenden Rapid Transformation Methode", ergänzt Dr. Thomas Krämerkämper, Geschäftsführer der KPS digital GmbH.



Im neuen Webauftritt unter www.kps.com sind die Lösungen beider Unternehmen in den Bereichen Strategie, Transformation, Digital und Technologie vereint.

Über KPS Aktiengesellschaft

KPS ist europaweit die führende Unternehmensberatung für Business-Transformation und Prozessimplementierung im Handel. Das Unternehmen bietet durchgängige Strategie- und Prozessberatung zusammen mit langjähriger Kompetenz in der Umsetzung für die Bereiche Warenwirtschaft, E-Commerce und Kundenmanagement. Kunden der KPS profitieren von der umfassenden Projekterfahrung und den exzellenten Branchenkenntnissen der Berater, die insbesondere auch Omnichannel- und digitale Transformationsprojekte in kürzester Zeit zum Erfolg führen. Verbunden mit der von KPS entwickelten Rapid Transformation® Methode werden Projekte um bis zu 50 Prozent beschleunigt und zugleich Standards hinsichtlich Effizienz und Transparenz gesetzt. KPS wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 700 Berater. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München verfügt über weitere fünf Standorte in Deutschland sowie Niederlassungen in Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz und den USA. In den kommenden Jahren wird KPS durch richtungsweisende Projekte rund um die digitale Transformation ihre Marktposition im Handel- und Konsumgüterbereich weiter ausbauen. www.kps.com

