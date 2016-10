Konzertchor Darmstadt sucht Ministranten (Jungen) für die Aufführung des Musiktheaterstücks "MASS" von Leonhard Bernstein am 30.10.16 im darmstadtium

Der Konzertchor Darmstadt, unter der Leitung von Wolfgang Seeliger, bringt am 30. Oktober um 19.30 Uhr im darmstadtium das Musiktheaterstück "MASS" von Leonhard Bernstein zur szenischen Aufführung.



Beteiligt sind auch der Chor der TU Darmstadt, die Jugendkantorei Sankt Georg Bensheim, eine Rock- und Bluesband und das Beethoven Akademie Orchester aus Krakau.



Die Regisseurin Kirsten Uttendorf sucht für die Rolle der nicht singenden Ministranten fünf Jungen im Alter von 9-13 Jahren. Sie sollen Lust und Spielfreude mitbringen. An Ihrer Seite werden der amerikanische Sänger Jubilant Sykes in der Rolle des Celebranten und der Schauspieler Michael Raphael Klein stehen. Proben finden ab dem 26. Oktober statt.



Bitte melden Sie sich bei Interesse im Konzertchorbüro, Mauerstr. 17, 64289 Darmstadt und unter 06151 / 29 39 29



Tickets (im VVK für Darmstadt zu 20/30/40/50€ zzgl. 10 % VVK- und 1,20€ Systemgebühr; im VVK für Hanau zu 22/28/34€ zzgl. 10 % VVK- und 1,20€ Systemgebühr) gibt es an allen Vorverkaufsstellen (z.B. Darmstadt Shop Luisencenter, Tel. 06151 134 535) im Konzertchorbüro (Mauerst. 17), unter der Tel. 06151 20 400 und auf www.konzertchor-darmstadt.de



Datum, Uhrzeit und Ort:



Freitag, 28. Oktober 2016, 19.30 Uhr, Congress Park Hanau



Sonntag, 30. Oktober 2016, 19 Uhr, darmstadtium, Darmstadt

