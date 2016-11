Mayday – ein fester und nicht wegzudenkender Name und damit fester Bestandteil der Rave-Szene in ganz Europa! Das erfolgreichste elektronische Indoor-Event feiert dieses Jahr das unglaubliche Jubiläum von 25 Jahren!!



Selbstverständlich wurde dieses traditionelle Großereignis bereits am 30.04. in Dortmund mit den weltweit besten und einflussreichsten DJ’s ausgiebig und gebührend zelebriert!



Anlässlich dieses besonderen Jubiläums erscheint nun die ultimative und mit Liebe zusammengestellte Compilation "Mayday - 25 Years / The History Of Rave"



Ein Soundtrack der absoluten Rave-Klassiker – aufgeteilt auf 3CDs sowie als Download!



Mit dabei Pioniere der Szene wie Emmanuel Top, Cosmic Gate,Elektrochemie LK, RMB, Future Breeze, Zombie Nation, Faithless, Mass In Orbit, Moby, Yves Deruyter , Comander Tom, DJ Hooligan und viele mehr!



On Top erscheint, neben der CD und Download-Version, für alle Liebhaber auch noch eine auf 500 Stück streng limitierte 4-Vinyl LP Variante mit 32 ausgewählten, raren Mayday-Klassikern! Mehr geht nicht!



Diese Compilation ist ein absolutes MUSS für alle Rave-Fans, denn seit 1991 steht MAYDAY für: True Rave



Minimix:



https://www.youtube.com/watch?v=DcqS5eDnUtg&feature=youtu.be



MAYDAY 2016 – 25 Years / The History Of Rave

Format: 3CD-Set & Download

VÖ: 18.11.2016

Label: Kontor Records



CD1



01. Pete Lazonby – Sacred Cycles

02. Future Breeze – Why Don’t You Dance With Me?

03. BBE – Seven Days And One Week

04. Team Deep – Morninglight

05. Energy 52 – Café Del Mar (Kid Paul Mix)

06. Quench – Dreams

07. Nikolai – Ready To Flow

08. AWeX – It’s Our Future

09. Marmion – Schöneberg

10. L.S.G. – Hearts

11. Three 'N' One – Reflect (Original 1996 Club Mix)

12. Faithless – Insomnia

13. Emmanuel Top – Turkish Bazar

14. Humate – Love Stimulation (Love Mix)

15. De Donatis – The Sound (Psycho Mix)

16. Paul van Dyk – For An Angel (PVD E-Werk Club Mix)

17. Lambda – Hold On Tight (Nalin & Kane Remix)

18. Elektrochemie LK – Schall (Thomas Schumacher Mix)

19. Drax Ltd. II – Amphetamine

20. Blue Alphabet – Cybertrance



CD2



01. Age Of Love – The Age Of Love (Jam & Spoon "Watch Out For Stella" Mix)

02. Lexy & K-Paul – Love Me Babe

03. Tomcraft – Loneliness (Klub Cut)

04. Zombie Nation – Kernkraft 400

05. Tiesto – Traffic

06. Storm – Storm

07. Armin van Buuren – Communication

08. Cosmic Gate – Fire Wire

09. Push – Universal Nation (The Remastered Original "Real Anthem" Mix)

10. Svenson & Gielen – Twisted

11. Binary Finary – 1998 (Paul van Dyk Remix)

12. Kai Tracid – Your Own Reality

13. Mass in Orbit – Overdrive (Hubble Mix)

14. Jens – Loops & Tings (Fruit Loops Remix)

15. Yves Deruyter – Yvesday (Mayday Mix)

16. Commander Tom – Are Am Eye?

17. Cherrymoon Trax – The House Of House

18. Jones & Stephenson – The First Rebirth

19. Mandala – The Encore

20. NOSTRUM – Brainchild

KONTOR Records GmbH





