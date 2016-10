Ausgezeichnete Designkompetenz

Produkte mit hervorragenden Design- und Technologiequalitäten im Rahmen der Fachmesse Materialica in München ausgezeichnet / Materialica Design + Technology Silver Award 2016 für die skai® TransPOrter Kollektion



Im Rahmen der internationalen Fachmesse Materialica in München wurden am 18. Oktober Produkte mit herausragenden Design- und Technologiequalitäten ausgezeichnet. Bei der feierlichen Preisverleihung des Materialica Design + Technology Awards 2016 freuten sich namhafte Unternehmen in den Kategorien „Material“, „Surface & Technology“, „Product“ sowie „CO2 Efficiency“ über eine Auszeichnung in Silber oder Gold, sowie über die Best-of-Auszeichnung. Die Konrad Hornschuch AG erhielt für ihre skai® TransPOrter Kollektion in der Kategorie „Surface & Technology“ einen „Silver Award“. Für den Hohenloher Weltmarktführer war es der dritte Materialica Award in Folge. Die Auszeichnung unterstreicht eindrucksvoll die Technologie- und Designkompetenz des Oberflächenspezialisten.



Attraktiv und robust Die PVC-freie skai® TransPOrter Kollektion von Hornschuch zielt vor allem auf Komfort, Behaglichkeit und Eleganz im Fahrzeuginnenraum ab. Sie umfasst ein breites Produktportfolio an strapazierfähigen und attraktiven TPO Materialien für den Fuß-, Laderaum- und Fahrerkabinenbereich in Nutzfahrzeugen sowie in Automobilen und Servicefahrzeugen. Möglich sind zum Beispiel Dekore in Textil-, Holz-, Marmor- oder Steinoptik, die mit unterschiedlichen Prägungen kombiniert werden können. Die strapazierfähigen Folien überzeugen durch niedrige Emissionswerte und 3D-Verformbarkeit, sie sind besonders robust, abriebfest und pflegeleicht. Es ist die perfekte Verbindung von attraktivem Äußeren und robustem Charaktereigenschaften, die die skai® Materialien so besonders macht.



Zweifach ausgezeichnet



Der Materialica Design + Technology Award 2016 ist neben dem German Design Award 2017 bereits die zweite renommierte Auszeichnung für die skai® TransPOrter Kollektion.



Die skai® TransPOrter Kollektion wird Kunden zur Verfügung gestellt und ist damit ein wertvolles Tool zur Kommunikation von Hornschuchs Designkompetenz. Mit den Materialien der skai® TransPOrter Kollektion denkt Hornschuch neue Lösungen vor und schlägt damit die Brücke zwischen Zielgruppe und Design, ein Ansatz, der gleichermaßen Designkompetenz und Kundenorientierung widerspiegelt

Über die Konrad Hornschuch AG

Die Hornschuch Gruppe produziert und vermarktet im Geschäftsfeld Home Decoration un-ter der Marke d-c-fix® Design- und Funktionsfolien für den Endverbraucher. Unter der In-dustriemarke skai® führt Hornschuch Folien und beschichtete Trägermaterialien für die Automobil-, Möbel-, Marine- und Bauindustrie. Dabei entstehen im Geschäftsfeld Interior hochwertige Möbelfolien für Küchen und Bäder sowie Hightech-Polstermaterialien, bei Transportation Spezial-Synthetics für Fahrzeuginnenräume und bei Exterior innovative Fensterprofil-, Tür- und Fassadenfolien. Die Hornschuch Gruppe mit Stammsitz in Weiß-bach bei Heilbronn ist weltweit führend in der Oberflächengestaltung. Zur Gruppe gehören weitere drei Produktionsbetriebe: O'Sullivan Films, Inc., USA, kek-Kaschierungen GmbH in Südbaden sowie Hornschuch Stolzenau GmbH in Niedersachsen. Mit fünf Ver-triebsgesellschaften agiert der Oberflächenspezialist in den für die Branche wichtigen Trend- und Entscheidungszentren London, Mailand, Moskau, Paris und Shanghai. Hinzu kommen Repräsentanzen in über 80 Ländern. Insgesamt beschäftigt die Hornschuch Gruppe rund 1.800 Mitarbeiter weltweit.

