Britta Duah wird ab 1. August 2017 neue Leiterin der Komödie Winterhuder Fährhaus

Auf einer Pressekonferenz am 11. Oktober 2016 gaben Betreiber und Geschäftsführung der Komödie Winterhuder Fährhaus in Person von Jürgen Wölffer und Martin Woelffer folgende Nachfolgeregelung bekannt. Am 1. August 2017 wird Britta Duah (38) neue Leiterin der Winterhuder Bühne. Nach Rolf Mares (1988 bis 1999) und Michael Lang (1999 bis 2017) übernimmt damit zum ersten Mal eine Frau die Leitung dieses nicht subventionierten Theaters, das 1988 zunächst als Hamburger Dependance der Berliner Theater und Komödie am Kurfürstendamm gegründet wurde und das längst ein fester Bestandteil der Hamburger Kulturlandschaft geworden ist.



Im Zuge des Generationenwechsels wird die Führungsspitze des Hamburger Theaters künftig nicht nur neu, sondern auch noch breiter und spezialisierter aufgestellt sein. Neben Jürgen Wölffer, der wie bisher die künstlerische und wirtschaftliche Gesamtverantwortung trägt, besteht das Leitungsteam aus Martin Woelffer (künstlerische Leitung), Britta Duah (Theaterleitung) und Michael Forner (Verwaltungsleitung). Jürgen Wölffer: „Ich freue mich, dass wir mit Britta Duah ein echtes „Eigengewächs“ als neue Leiterin unseres Hamburger Hauses gefunden haben. Sie hat über viele Jahre hinweg in der Komödie ihre Kompetenz in fachlicher wie in menschlicher Hinsicht bewiesen, ich schätze sie sehr, und sie hat sich diese Berufung redlich verdient. Und es ist auch ein Signal, welche Karrieren an unseren Theatern möglich sind. Die Berufung von Frau Duah ist ein weiteres Beispiel dafür.“



Britta Duah über ihre neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf auch weiterhin mit unserem hervorragendem Team zusammen arbeiten zu können.“ Martin Woelffer: „Mit unserem gemeinsamen Konzept des Unterhaltungstheaters ‚am Puls der Zeit‘ werden unsere Bühnen künftig noch enger zusammenrücken, um den künstlerischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden.“ Britta Duah kennt die Komödie seit Kindesbeinen an, ihre Mutter, Corinna Smolka, war die erste Pressesprecherin des Theaters (bis 1997). Begleitend zu ihrem Studium stieg Frau Duah 1998 zunächst als Mitarbeiterin an der Kasse der Komödie ein. Aufgrund ihrer vielfältigen Begabungen und Qualitäten wurde ihr nach und nach immer mehr Verantwortung übertragen, bevor sie 2007 zur Leiterin des gesamten Vertriebswesens der Komödie Winterhuder Fährhaus mit umfangreicher Personalverantwortung aufstieg. In Fachkreisen hat sie sich längst einen Namen gemacht. Im August 2017 nun übernimmt sie die Leitung der Komödie Winterhuder Fährhaus.



Kurz-Vita Britta Duah



1989: Britta Duah kommt erstmals in Kontakt mit der Komödie Winterhuder Fährhaus, als ihre Mutter Corinna Smolka unter der Leitung von Rolf Mares die erste Pressesprecherin des Theater wurde

1998: Abitur am Alstertal Gymnasium in Hamburg

1998: Studium Hauptfach Englisch auf Magister, Nebenfach Psychologie an der Universität Hamburg

1998: Einstieg an der Komödie Winterhuder Fährhaus als Nebentätigkeit zum Studium im Bereich Vertrieb (Theaterkasse und Telefonverkauf)

seit 2007: Vertriebsleitung der Komödie Winterhuder Fährhaus











