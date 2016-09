Neueröffnung Kokon Seefeld

Im Einrichtungshaus KOKON bei Schloss Seefeld geht es nach der Schließung im Juni weiter. Auch im Onlineshop unter www.kokon.com kann bald wieder bestellt werden.



Monika v. Braitenberg, Geschäftsführerin der neu gegründeten Kokon GmbH freut sich, dass Kokon nun wieder seine Pforten öffnet.



Nach Renovierung des ca. 1500 qm großen Ladens in Seefeld geht es mit dem Verkauf ab Freitag den 23.09.16 wieder los. Das Geschäft soll das Aushängeschild der neuen Kokon GmbH sein, die auch den Großhandel vor allem im Textil und Mobiliarbereich sowie den Onlineshop weiter betreibt.



Wie schon so oft wollte Monika von Braitenberg im Februar 2016 nur mal kurz schauen, was es bei KOKON im Münchner Lenbachpalais Neues zu entdecken gibt. Dabei erfuhr sie, dass die Schließung dieses ganz besonderen Lifestyle- und Einrichtungshauses bevor stand: Helmut Ronstedt, Gründer der KOKON Mobiliar und Innendekorationen Handelsgesellschaft GmbH hatte keinen Nachfolger gefunden und plante, Mitte des Jahres den Geschäftsbetrieb einzustellen. "Ich war entsetzt, da ich Sortiment und Geschäftskonzept von KOKON seit vielen Jahren als etwas ganz Besonderes kennen- und schätzen gelernt habe", sagt von Braitenberg. Spontan kam ihr der Gedanke, die Marke und das Konzept zu übernehmen und weiter zu führen.



Monika von Braitenberg nahm Kontakt zu Helmut Ronstedt auf und man wurde nach einigen Monaten handelseinig. Die GmbH kaufte die Marke KOKON und konnte neue Verträge mit den Vermietern in Seefeld und dem Zentrallager in München-Neuaubing schließen. Lediglich KOKON im Münchner Lenbach-Palais wurde Ende Juni endgültig geschlossen und nicht weitergeführt.



In Schloss Seefeld wird KOKON am Freitag den 23.09.2016 um 10:00 h in den bekannten Räumlichkeiten den Betrieb wieder aufnehmen. Sortiment und Geschäftskonzept inklusive Großhandelsaktivitäten sind ähnlich geblieben,



wobei auch neue Hersteller wie Gervasoni und Baobab in das Programm aufgenommen wurden.



Auch Online-Bestellungen unter www.kokon.com werden bald wieder möglich sein.



Auch die Buchhandlung besteht weiter und führt ein breites Sortiment an Büchern, Bildbänden und Kalendern und spricht neben Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche an. Alle Bücher können im Shop bestellt werden, der Online-Shop für Bücher befindet sich im Aufbau.



Nach wie vor werden die ökologischen und sozialen Qualitäten der Lieferanten geprüft und es wird Wert auf natürliche Materialien und handwerkliche Fertigung gelegt.



Zur Eröffnung am Freitag, den 23.09.16 ab 10:00 sind alle recht herzlich eingeladen, sich bei einem kleinen Aperitif von neuen Wohntextilien, Accessoires, Unikaten und Möbeln inspirieren zu lassen.

Über die Kokon GmbH

Die im Juni 2016 gegründete KOKON GmbH übernahm die Rechte an der Marke KOKON und wird von Monika von Braitenberg als Geschäftsführende Gesellschafterin geleitet.



Die KOKON Mobiliar und Innendekorationen Handelsgesellschaft mbH, die von Helmut Ronstedt gegründet und geleitet wurde, stellte den Geschäftsbetrieb zum 30.06.2016 ein.

