Martin Rütter 14.02.17 verlegt !

Martin Rütter

„nachSITZen"



Der Dogfather der Hundeerziehung ist wieder da. In seinem neuen Live-Programm „nachSITZen" öffnet Martin Rütter die Tür zum bellenden Klassenzimmer. Der Mann für alle Felle bittet zum tierischmenschlichen Nachhilfeunterricht. Denn noch sind viel zu viele Fragen offen: Herr Rütter, kann es sein, dass mein Hund Burn-out hat? Oder einfach nur totale Langeweile? Herr Rütter, leidet mein Hund tatsächlich an ADHS? Oder ist er vielleicht hochbegabt? Herr Rütter, ist mein Hund überhaupt Fleischfresser? Oder längst eingefleischter Vegetarier? Martin Rütter liefert die passenden Antworten. Denn er weiß: Bevor aus hilflosen am Ende hoffnungslose Hundemenschen werden, kann es in seiner neuen Live-Show nur heißen: nachSITZen. Damit wir begreifen, wer bei wem unter dem Pädagogen-Pantoffel steht. Martin Rütter durchschaut die Spielchen der Vierbeiner und erkennt die Schwächen der Zweibeiner. Er widmet sich der alltäglichen Zerreißprobe, wenn Hasso wieder an der Leine zieht – und an den Nerven seines Menschen zerrt. Er befasst sich mit dem Phänomen, warum Fiffi immer fetter wird, wobei doch Frauchen angeblich nur auf Biofutter schwört. Martin Rütter begibt sich mit seinem Publikum auf eine einzigartige Exkursion durch die Hundehütten dieser Nation. Tiefenpsychologisch. Schonungslos ehrlich. Gnadenlos witzig. In seinem neuen Live-Programm „nachSITZen" lädt Martin Rütter zum ganz speziellen Herrchensprechtag. Damit wir endlich kapieren, was in der Beziehung von Mensch und Hund wirklich abgeht.



Termine:



DI | 23.02.2016 | 20:00 Uhr | Reutlingen, Stadthalle

FR | 29.04.2016 | 20:30 Uhr | Göppingen, EWS Arena

DI | 14.02.2017 | 20:00 Uhr | Freiburg, Konzerthaus



Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter +49 (0)7531 908844 oder auf www.koko.de

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie ebenfalls auf www.koko.de und beim jeweils zuständigen Büro von KOKO & DTK Entertainment GmbH





