Anastacia: The ultimate collection Tour 2017 / 18.07.2017 Hohentwielfestival Singen Anastacia kommt im Juli mit Welthits wie "I'm outta love" und "Left Outside alone" nach singen aufs Hohentwielfelstival

Poplegende Anastacia, die Riesenstimme hinter Megahits wie „I’m Outta Love" und „Left Outside Alone", veröffentlichte im November 2016 ihr brandneues „Ultimate Collection"-Album, inklusive zwei neuer Songs. Mit weltweit mehr als 30 Millionen verkauften Platten ist sie eine der bekanntesten Stimmen unserer Zeit und zelebriert diese außergewöhnliche Karriere mit dem neuen Release.



Die „Ultimate Collection" ist der Nachfolger ihres Studio-Albums „Resurrection", das Anastacias zeitlosen Glanz endgültig in Stein gemeißelt hat. Mit einer Stimme, die die Menschen noch viele Jahre lang berühren wird. Gleichzeitig markiert das Album die Rückkehr des Superstars zu ihrem Heimatlabel Sony Music, der Plattenfirma, die entscheidend zu Anastacias globalem Ruhm beigetragen hat, und bei der sie sowohl ihr Debüt als auch Welthits wie „I’m Outta Love" aus dem Jahr 2000 veröffentlichte.



2015 war für Anastacia ein grandioses Jahr, das sie auf ihrer 80 Termine umfassenden „Resurrection"-Tour um die ganze Welt führte. „Ich fühle mich gesegnet und bin demütig, dass ich die Erfahrung dieses aufregenden nächsten Kapitels meines Lebens machen darf. Die Idee hinter meiner „Ultimate Collection" war, für jeden etwas dabeizuhaben. Ich bin auf ewig dankbar, wieder mit Sony vereint zu sein – dem Label, das dies alles von Anfang an möglich gemacht hat. Fünfzehn Jahre später bin ich zurück, ich bin zuhause und ich könnte nicht glücklicher sein."



Termin:



MO | 18.07.2017 | 19.00 Uhr | Singen | Hohentwielfestival





