Eine Marlene für Tim - Berliner Künstler erhält Publikumspreis

Der Berliner Chansonnier und Schauspieler Tim Fischer hat sich beim diesjährigen Festival „Köstritzer Spiegelzelt“ in Weimar in die Herzen des Publikums gespielt. Hierfür wurde ihm am Dienstag, den 18. Oktober in der Bar jeder Vernunft in Berlin, der Publikumspreis „Marlene“ offiziell überreicht. An diesem Abend feierte gleichzeitig sein neues Bühnenprogramm „Absolut“ Premiere. Im Anschluss an die ausverkaufte Veranstaltung begrüßte der Intendant des Spiegelzeltes, Martin Kranz, zum Auftakt der Premierenfeier die Gäste mit den Worten: „Weimar grüßt Berlin“. Die Gäste applaudierten lautstark Beifall, als Tim Fischer sichtlich gerührt die besondere Anerkennung entgegennahm. Darüber hinaus erhielt er eine besonders persönliche Wertschätzung: Als Preisträger der „Marlene“ wurde ihm ein Portrait überreicht, das der Weimarer Grafiker Dennis Klostermann von ihm fertigte. Ein Unikat – so wie Tim Fischer selbst.



Köstritzer Markendirektor Stefan Didt, der die Preisgabe mit überreichte, beglückwünschte den Publikumsliebling Fischer zu seiner außergewöhnlichen Bühnenleistung. „Tim Fischer hat das Publikum im Köstritzer Spiegelzelt 2016 erneut erobert. Seine Musik und seine wunderbaren Geschichten über das Leben und die Liebe berühren – schaffen Tiefgang. Seine Konzerte sind einzigartig. Tim Fischer trifft direkt ins Herz“, so Didt.



Tim Fischer bedankte sich herzlichst. Er empfahl seinem Publikum einen unbedingten Besuch im Köstritzer Spiegelzelt in Weimar. Am 21. Mai 2017 wird der Chansonnier in Weimar auftreten und sein Publikum erneut verzaubern.



„Einen Publikumspreis zu erhalten, ist immer eine besondere Auszeichnung. Die ‚Marlene‘ wird einen ehrenhaften Platz bei mir im Herzen finden. Ich komme gern zurück nach Weimar und freue mich schon jetzt auf das neue, spannende Showprogramm“, so der Chansonnier.



Tim Fischer präsentierte bei seinem jüngsten Auftritt im Köstritzer Spiegelzelt 2016 einen Querschnitt durch 25 Jahre Bühnenpräsenz mit besonderen Lieblingsliedern und beliebten – immer wieder aktuellen – Klassikern von Zarah Leander, Georg Kreisler, Pigor u.v.m. und wurde vom Publikum mit „Standing Ovations“ für seinen mitreißenden Auftritt belohnt. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen Salut Salon und Meret Becker.



Die kommende Köstritzer Spiegelzelt Saison findet vom 11. Mai bis zum 25. Juni 2017 statt und wartet erneut mit der erfolgreichen Kombination aus Musik, Kabarett und kulinarischen Genussmomenten auf. Die Auslastung der vergangenen Saison betrug insgesamt 96 Prozent. Am 11. November 2016 wird das Programm für die neue Saison, pünktlich zum Beginn des Online-Ticketverkaufs, vorgestellt werden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren