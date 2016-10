ORGATEC 2016 zeigt Lebens- und Arbeitswelten zwischen Gegenwart und Zukunft

Wie sie die Arbeitswelt der Zukunft gestalten und welche Lösungen sie für die intelligente Optimierung der Bürowelten anbieten, zeigen die führenden Hersteller aus aller Welt vom 25. bis 29. Oktober auf der ORGATEC 2016 in Köln. Sie präsentieren die neuesten Trends und Top Neuheiten aus den Bereichen Einrichtung, Boden, Akustik, Licht, Konferenztechnik sowie Informations- und Telekommunikations-Technologie. Mit dem breit gefächerten Angebot der internationalen Aussteller, dem Trendforum und dem Competence Centre „RE/WORK – Moments of Inspiration“ sowie einem erstklassigen Rahmenprogramm fungiert die ORGATEC 2016 einmal mehr als Think Tank der internationalen Büromöbelindustrie.



Büromöbel aus dem Drucker, Roboter im Büro oder holografische Avatare bei Videokonferenzen: Was bis vor kurzem noch wie Science-Fiction klang, ist teilweise schon Realität. Die rasant fortschreitende Digitalisierung verändert Unternehmensprozesse, schafft neue Arbeitsformen und stellt damit Arbeitgeber wie Mitarbeiter vor große Herausforderungen. Die gesellschaftlichen und technischen Veränderungen verlangen nach zukunftsorientierten Lösungen. “Future Work – Arbeitswelten der Zukunft” oder “Fast Forward 2030: The Future of Work and the Workplace” so die Titel internationaler Studien und Projekte auf der Suche nach zukunftsweisenden Antworten für eine neue Arbeitskultur. Eine Vielzahl der Trends, die die Arbeitswelten der Zukunft prägen werden, gibt es im Oktober auf der ORGATEC 2016 zu sehen.

