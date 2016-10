Das Haus 2017: Auf der Suche nach neuen Formen des offenen Wohnens

Der Entwurf des New Yorker Produktdesigners Todd Bracher überzeugt durch klares, architektonisches Design mit sinnlichen Überraschungsmomenten. Drei unterschiedliche, ineinander übergehende Zonen sind zeitgemäßen Bedürfnissen entsprechend gestaltet und möbliert.



Der New Yorker Produktdesigner Todd Bracher hat als Guest of Honour der imm cologne 2017 einen ausgesprochen großzügigen, architektonischen Entwurf des Design-Events „Das Haus – Interiors on Stage“ vorgelegt. Unter einem schwebenden Dach stehen zwei ineinandergreifende, gänzlich unterschiedliche Körper – ein großer, von Regal-Wänden gebildeter Raum mit halbtransparenter Hülle sowie ein schwarzer Würfel, über dem ein mondhell leuchtender Ball zu stehen scheint. Im Winkel der Raumkörper eine Dusch- und Waschzone. Bracher stellt dem traditionellen Konzept 3-Zimmer-Küche-Diele-Bad, ja überhaupt dem Konzept traditioneller Raumfolgen eine Vision ineinander übergehender Zonen gegenüber: eine der Versorgung, eine der Erholung und eine der Hygiene. Zeitgemäße Formen für zeitgenössisches Leben.



Brückenschlag Wohnkulturen Amerika-Europa



„Das Haus“ ist das herausragende Design-Event der internationalen Einrichtungsmesse imm cologne in Köln. In einer Wohnhaus-Simulation aus Architektur, Interior Design und Möblierung wird jedes Jahr einem jungen, einflussreichen Gestalter die Möglichkeit für ein persönliches Statement zum zeitgenössischen Wohnen gegeben. Als Guest of Honour für die sechste Ausgabe von „Das Haus“ auf der imm cologne 2017 wurde der US-amerikanische Designer Todd Bracher nominiert.



Warum wohnen wir so und nicht anders? Warum sind unsere Wohnungen eckig? Wie viel Wand brauchen wir, um uns wohl zu fühlen, und warum bevorzugen wir bestimmte Möbel? Welche Prioritäten setzen wir in Bezug auf Funktionalität, Ästhetik oder Traditionen? Welche Farben und Materialien geben uns ein gutes Gefühl, und welche sind nachhaltig? Welche Rolle spielt die Wohnung heute, morgen, übermorgen?



Fragen wie diese werden gerne an Architekten, Designer und Soziologen gerichtet. Doch nur ganz selten finden sich Projekte, in denen Gestalter etwas wirklich Neues in der Praxis ausprobieren können – jenseits von den üblichen konzeptionellen Installationen, die meist mehr Kunstwerk als Wohnidee sind. Denn während Veranstalter von Messen und Ausstellungen eher das Ausgefallene von ihnen erwarten, setzen ihnen im Tagesgeschäft Bauherren, ästhetische Konventionen und sehr reale Anforderungen bezüglich Normen, Rentabilität und Witterungsbedingungen enge Rahmenbedingungen. “Das Haus” ist eine Plattform für Wohnexperimente, die sich genau in der Mitte bewegt: zwischen Installation und “echtem” Leben.



Das Wohnen in seine Elemente zerlegen und neu zusammenfügen



Für Designer Todd Bracher ist “Das Haus ” eine Gelegenheit, die tradierte Vorstellung vom zeitgenössischen Wohnen zu hinterfragen. Denn es sind genau solche Fragen, die ihn bei der Entwicklung seines enorm vielseitigen Arbeitsspektrums vom Produktdesign über die Markenerneuerung bis zum strategischen Design umtreiben. Das Design-Event der imm cologne bietet ihm nun die ideale Plattform für Experimente ohne kommerzielle Beschränkungen. “Das Haus 2017” dürfte für die Besucher der internationalen Einrichtungsmesse daher spannende Einblicke über die enge Verbindung von Wohnen und Leben bereithalten.



“Das Zuhause stellt eine elementare Synthese aus Bedürfnissen und Funktionen dar, ganz darauf abgestimmt, seine Bewohner in ihrem Alltagsleben und in ihrer Entwicklung zu unterstützen”, versteht Bracher das Thema von „Das Haus“. In dem ganzheitlichen Projekt, das sowohl Architektur als auch Interior- und Produkt-Design umfasst, verfolgt er konsequent seinen klassischen Gestaltungsansatz: Komplexität auf ihre einfachsten Elemente und Funktionen zu reduzieren. „Warum wählen wir einen bestimmten Lebensstil?“, fragt der heute 41-Jährige, und kündigt an: „Wir werden die Vorstellung davon, was zeitgenössisches Wohnen ausmacht, infrage stellen, indem wir die Grundlagen überdenken, die das Heim definieren, und uns ansehen, ob sie den Anforderungen der heutigen Welt entsprechend ausgelegt sind.“



Todd Bracher – Analyst, Minimalist, Übersetzer



Todd Bracher gilt als eine der führenden Persönlichkeiten der amerikanischen Designszene. 1974 als Sohn eines Tischlers in New York geboren, absolvierte er hier sein Designstudium am renommierten Pratt Institute. Zwischen seinem Abschluss und der Gründung eines eigenen Studios liegt eine wohl einmalige Reise durch die unterschiedlichen Kulturen und Designtraditionen der „Alten Welt“: An der Dänischen Designschule in Kopenhagen absolvierte er einen Masterstudiengang im Fachbereich Design; über Stationen in Mailand Paris sowie bei Tom Dixon in London war er unter anderem als Design-Professor am L’ESAD in Reims und Art Director der dänischen Luxusmarke Georg Jensen tätig, bevor er sich 2007 wieder in New York niederließ und die Entwicklung seines eigenen Studios in Brooklyn vorantrieb. Von hier aus arbeitet er mit führenden Designmarken in aller Welt zusammen, unter anderem mit Cappellini, Fritz Hansen, Herman Miller, Humanscale, Issey Miyake, Swarovski, Zanotta oder 3M.



Seine Arbeiten sprechen eine klare, eindeutige Sprache, die sich vor allem an der Funktionalität orientiert. Er steht damit ganz in der Tradition des klassischen Designs, die ihn dabei stets zu unerwartet eleganten Lösungen führt, egal, ob er einen Tisch, einen Bürostuhl, eine Parfümflasche oder ein innovatives Reflektor-Element für effektvolle, stromsparende LED-Architektur-Illuminationen gestaltet. Gleichzeitig bieten seine Arbeiten Lösungen für zeitgenössische Probleme und kleiden die manchmal beunruhigende Nähe zwischen Wohnen und Arbeiten in neue, angenehmen Formen. Inspiration bezieht der mehrfach ausgezeichnete Designer genauso aus der Natur wie aus der Technik. Alles, was er macht, soll selbsterklärend sein, so sein Anspruch. Damit sind die besten Voraussetzungen gegeben, „Das Haus“ für die Messebesucher zu einem intuitiv erlebbaren Design-Event zu machen.

