Video: Highlights der ŠKODA KODIAQ Messepremiere

Auf der ŠKODA Pressekonferenz auf dem Pariser Autosalon gab der ŠKODA KODIAQ gestern seine internationale Messepremiere. Der ŠKODA Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier präsentierte die Highlights des Newcomers: sein markantes Design, das Top-Package und die zahlreichen technischen Innovationen, mit denen das erste große SUV der Marke ab Anfang 2017 vorfährt.



Ein aktueller Video-Zusammenschnitt zeigt Highlights des Messedebüts des ŠKODA KODIAQ und des ersten Pressetags sowie Statements des ŠKODA Vorstandsvorsitzenden Bernhard Maier und des ŠKODA Chefdesigners Jozef Kabaň.



Die internationale Pressemappe zum ŠKODA KODIAQ sowie Bilder und Videos zum Fahrzeug können auf www.skoda-presse.de unter dem Thema ,Messen‘ heruntergeladen werden.

Über die Škoda Auto Deutschland GmbH

- trat im September 1991 in den deutschen Markt ein.

- repräsentiert in Verbindung mit rund 1.500 Vertriebs- und Service-Partnern die Marke ŠKODA in Deutschland.

- ist Teil der Erfolgsgeschichte der tschechischen Traditionsmarke: 2015 wurden in Deutschland fast 180.000 neue ŠKODA Fahrzeuge als Pkw zugelassen, das entspricht einem Marktanteil von 5,6 Prozent. Damit war ŠKODA nicht nur im siebten Jahr in Folge Importmarke Nummer eins in Deutschland, sondern hat seine Position unter den renommierten Volumenmarken weiter gefestigt.



ŠKODA AUTO



- ist eines der ältesten produzierenden Fahrzeugunternehmen der Welt. Seit 1895 werden am tschechischen Stammsitz in Mladá Boleslav zunächst Fahrräder, später Motorräder und Autos gebaut.

- lieferte 2015 weltweit mehr als eine Million Fahrzeuge an Kunden aus.

- gehört seit 1991 zu Volkswagen, einem der global erfolgreichsten Automobilkonzerne. ŠKODA fertigt und entwickelt selbstständig im Konzernverbund Fahrzeuge und Komponenten wie Motoren und Getriebe.





