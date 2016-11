Harfe und Violine zum Advent im Uniklinikum Göttingen

Katharina Steinbeis (Harfe) und Victoria Margasyuk (Violine) spielen ein weihnachtliches Programm bei Klassik im Klinikum. Mittwoch, 7. Dezember 2016, 19:15 Uhr, Andachtsraum im Bettenhaus 2, Universitätsklinikum. Eintritt frei.



(umg) Im letzten Konzert 2016 in der Reihe „Klassik im Klinikum" ertönen festliche Klänge: Katharina Steinbeis (Harfe) und Victoria Margasyuk (Violine) spielen ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken von Gounod, Donizetti, Massenet und anderen. Neben klassischen Werken haben die beiden Musikerinnen auch einige Weihnachtslieder in ihrem Programm.



Katharina Steinbeis aus München ist mehrfache Preisträgerin, unter anderem zweimalige Gewinnerin des Deutschen Harfenwettbewerbes, und spielte als Solistin in vielen renommierten Orchestern unter berühmten Dirigenten, wie Pietari Inkinen, Mariss Jansons und Sir Simon Rattle. Im letzten Jahr war sie Harfenistin im Göttinger Symphonieorchester. Derzeit studiert sie in Oslo.



Victoria Margasyuk stammt aus Moskau und gab mit acht Jahren ihr Konzertdebüt. Sie wirkte an mehreren CD-Produktionen mit und gewann zahlreiche nationale und internationale Preise. Sie studiert in Hannover bei Prof. Krysztof Wegrzyn und ist seit August 2015 erste Geigerin in der Staatsoper Hamburg.



Reihe „Klassik im Klinikum"



Katharina Steinbeis (Harfe) und Victoria Margasyuk (Violine)



Mittwoch, 7. Dezember 2016, 19:15 Uhr



Andachtsraum im Bettenhaus 2, Ebene 0 Universitätsklinikum Göttingen, Robert-Koch-Straße 40



EINTRITT FREI!



„Klassik im Klinikum" ist eine gemeinsame Veranstaltung der Universitätsmedizin Göttingen und des Vereins „Klassik in der Klinik e.V." Hannover.



Der Verein „Klassik in der Klinik e.V." wurde 2009 gegründet. Gefördert werden junge Musiker, die unter dem Motto „Musik hilft heilen" in sozialen Einrichtungen regelmäßig Konzerte geben. Der Gründer, der Musiker Manfred Günther, erhielt dafür 2012 den 1. Niedersachsenpreis für Bürgerengagement.



Weitere Informationen: www.klassikinderklinik.sharepoint.com



Die Klassik-Konzerte im Universitätsklinikum Göttingen finden alle zwei Monate, jeweils am ersten Mittwoch des Monats statt. Das nächste Konzert ist am Mittwoch, dem 1. Februar 2017. Der Besuch ist kostenfrei.

