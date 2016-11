Vortrag über Herzschwäche

Über Ursachen, Folgen und Behandlungsmöglichkeiten der chronischen Herzschwäche spricht Oberarzt Dr. Mathias Maurer in einem Vortrag am kommenden Dienstag um 18 Uhr im Nebengebäude des Kreiskrankenhauses Schopfheim. Der Vortrag findet im Rahmen der Herzwochen 2016 der Deutschen Herzstiftung und des Gesundheitsforums der Kreiskliniken statt.



In Deutschland leben zwei bis drei Millionen Menschen mit chronischer Herzinsuffizienz (Herzschwäche). Sie ist der häufigste Grund für Krankenhauseinweisungen: jährlich müssen in Deutschland mehr als 370.000 Patienten mit Herzschwäche stationär behandelt werden. Außerdem ist Herzinsuffizienz die zweithäufigste Einzeldiagnose von Krankenhauspatienten. Dr. Mathias Maurer, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin im Kreiskrankenhaus Schopfheim, beleuchtet das Thema „Herzschwäche“ in seinem Vortrag, den er im Rahmen des Gesundheitsforums der Kliniken des Landkreises Lörrach und der bundesweiten Herzwochen 2016 der Deutschen Herzstiftung hält. Der Vortrag findet am kommenden Dienstag, dem 15. November, im Nebengebäude des Kreiskrankenhauses Schopfheim statt. Beginn ist bereits um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Herzwochen 2016 – Vorträge

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung und im Rahmen des Gesundheitsforums der Kliniken des Landkreises Lörrach



„Bluthochdruck, Diabetes Mellitus und Fettstoffwechselstörungen“

Prof. Dr. Hans-H. Osterhues

10.11., 18 Uhr, Kreiskrankenhaus Lörrach, 5. OG

Mit Unterstützung der AOK Hochrhein-Bodensee



„Herzschwäche“

Dr. Mathias Maurer

15.11., 18 Uhr, Kreiskrankenhaus Schopfheim, Nebengebäude



„Herzrhythmusstörungen“

Prof. Dr. Hans-H. Osterhues, Dr. Udo Schwehr

17.11., 19.30 Uhr, Kreiskrankenhaus Rheinfelden



„Kammerflimmern – jede Minute zählt“

Mit praktischen Übungen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung

Dr. Udo Schwehr

24.11., 19.30 Uhr, Kreiskrankenhaus Lörrach

