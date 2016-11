Risikofaktoren für Herzerkrankungen

Prof. Dr. Hans-H. Osterhues spricht über die Gefahren von Bluthochdruck, Diabetes Mellitus und Fettstoffwechselstörungen für das Herz. Der Vortrag findet im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung und des Gesundheitsforums der Kreiskliniken am Donnerstag, dem 10.11., statt und beginnt bereits um 18 Uhr.



Bluthochdruck (Hypertonie), Diabetes Mellitus und Fettstoffwechselstörungen sind Risikofaktoren, die nicht selten zu ernsthaften Erkrankungen des Herzens führen. Prof. Dr. Hans-H. Osterhues, Herzspezialist und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im Kreiskrankenhaus Lörrach, stellt die Risikofaktoren und ihre Wirkweisen auf das Herz in seinem Vortrag vor. Außerdem spricht er darüber, was man selbst tun kann und was die moderne Medizin bietet. Dabei steht er auch für Fragen der Zuhörer zur Verfügung. Der Vortrag findet im Rahmen der Herzwochen 2016 der Deutschen Herzstiftung und mit Unterstützung der AOK Hochrhein-Bodensee am Donnerstag, dem 10. November, statt und beginnt bereits um 18 Uhr im 5. OG des Kreiskrankenhauses Lörrach. Der Eintritt ist frei.



Herzwochen 2016 – Vorträge

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung und im Rahmen des Gesundheitsforums der Kliniken des Landkreises Lörrach



„Bluthochdruck, Diabetes Mellitus und Fettstoffwechselstörungen“

Prof. Dr. Hans-H. Osterhues

10.11., 18 Uhr, Kreiskrankenhaus Lörrach, 5. OG

Mit Unterstützung der AOK Hochrhein-Bodensee



„Herzschwäche“

Dr. Mathias Maurer

15.11., 18 Uhr, Kreiskrankenhaus Schopfheim, Nebengebäude



„Herzrhythmusstörungen“

Prof. Dr. Hans-H. Osterhues, Dr. Udo Schwehr

17.11., 19.30 Uhr, Kreiskrankenhaus Rheinfelden



„Kammerflimmern – jede Minute zählt“

Mit praktischen Übungen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung

Dr. Udo Schwehr

24.11., 19.30 Uhr, Kreiskrankenhaus Lörrach

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren