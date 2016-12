Der Frage nach würdiger Behandlung im Krankenhausalltag widmet das Klinische Ethikkomitee der Kreiskliniken am kommenden Donnerstag einen Themenabend im Rahmen des Gesundheitsforums der Kreiskliniken. In Kurzvorträgen skizzieren Ärzte, Pflegekräfte, Seelsorger und weitere Mitarbeiter Situationen und Spannungsfelder.



Das Alltagsgeschehen eines Akutkrankenhauses mit all seinen Unwägbarkeiten stellt die Mitarbeiter jeder Berufsgruppe vor die große Herausforderung, dem Patienten achtsam zu begegnen. Hier setzt das Klinische Ethikkomitee (KEK) der Kliniken des Landkreises Lörrach an und stellt bewusst zugespitzt und verkürzt die Frage nach der Vereinbarkeit von würdiger Behandlung und dem rasanten Krankenhausalltag, in dem Zeit für Zuwendung knapp ist. Anhand typischer Situationen, die in Kurzvorträgen beschrieben werden, möchte das KEK zeigen, dass sich Ethik in der Medizin als wichtiges Regulativ im täglichen Umgang mit den Patienten darstellt – dies in Zeiten einer immer schnelleren und hochtechnisierten Medizin, für die fast nichts unmöglich ist. Ein spannendes Thema – im wahrsten Sinne des Wortes.



Das Klinische Ethikkomitee (KEK) der Kliniken des Landkreises Lörrach besteht nun seit einem Jahr. In ihm engagieren sich Ärzte, Pflegekräfte und Angehörige weiterer Berufsgruppen. Der Themenabend „Menschenwürde und Krankenhaus – ein Widerspruch?“ findet im Rahmen des Gesundheitsforums der Kreiskliniken am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr im 5. OG des Kreiskrankenhauses Lörrach statt. Der Eintritt ist frei.



Menschenwürde und Krankenhaus – ein Widerspruch?



Do 08.12.16, 19.30 Uhr



5. OG im KKH Lörrach



Kurzvorträge



„Ermittlung des Patientenwillens“, Dr. Simone Möhrle

„Intensivstation als Spannungsfeld zwischen Machbarkeit und Patientenwille“, Manuela Zöge

„Umgang mit Krebskranken“, Benjamin Riebl

„Der betagte Patient im Krankenhaus“, Romy Röthe

„Plötzlich ist alles anders – Schlaganfall“, Dr. Jens Wattchow

„Die Begleitung am Ende des Lebens“, Tobias Walkling

Moderation: Dr. Ingo Engel

Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH





