Über das Thema „Gelenke und Sport“ aus ihrer Perspektive als Unfallchirurgen und leidenschaftliche Sportler sprechen Dr. Elias Berning und Dr. Stefan Bauer in einem gemeinsamen Vortrag. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 6. Oktober, im Kreiskrankenhaus Schopfheim im Rahmen des Gesundheitsforums der Kreiskliniken statt.



Sport macht Spaß, hält fit und gesund. Jedoch kann Sport, im Übermaß betrieben, durch Unfälle oder Fehlbelastungen auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Die beiden Unfallchirurgen Dr. Elias Berning und Dr. Stefan Bauer beleuchten bei dem Vortrag „Gelenke und Sport“ aus ihrer jeweils eigenen Perspektive dieses Thema. Dr. Elias Berning, Leitender Arzt des MVZ Landkreis Lörrach am Kreiskrankenhaus Schopfheim, wird vorrangig über die verschiedenen Überlastungssymptome des Kniegelenks sprechen. Dr. Stefan Bauer, Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie im Kreiskrankenhaus Lörrach, spricht dagegen vor allem über die operative Therapie bei Kreuzbandrissen und bei Auskugelung der Schulter. In den Vorträgen werden Fragen geklärt, die die Vorbeugung solcher Probleme betreffen, es wird aber auch darüber gesprochen, wie im Krankheitsfall behandelt und wann wieder mit dem Sport begonnen werden kann. Im Anschluss stehen die Referenten wie gewohnt für Fragen der Besucher zur Verfügung. Die Veranstaltung „Gelenke und Sport – Erkennen, vorbeugen, behandeln“ findet am Donnerstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Kreiskrankenhaus Schopfheim, im Untergeschoss des Nebengebäudes, statt. Der Eintritt ist frei.



Donnerstag, 06.10., 19.30 Uhr im Untergeschoss des Nebengebäudes des Kreiskrankenhauses Schopfheim. Eine Veranstaltung im Rahmen des Gesundheitsforums der Kliniken des Landkreises Lörrach (Eintritt frei).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren