Ausgezeichnete Leistung: Stuttgarter KlickPiloten GmbH dreimal für Google Premier Partner Awards nominiert

Die KlickPiloten sind auf Erfolgskurs: Die Stuttgarter Online-Marketing-Agentur ist heißer Anwärter für den Google Premier Partner Award 2016. Gleich in drei Kategorien schafften es die Digital-Marketing Experten auf die diesjährige Shortlist der international renommierten Auszeichnung. Mit dem Award zeichnet Google die innovativsten und kundenfreundlichsten seiner Premier Google Partner aus. Nominiert sind rund 200 Unternehmen aus ganz Europa, dem Mittleren Osten und Afrika.



Kunden schätzen die digitale Kompetenz der KlickPiloten GmbH schon lange – mit der offiziellen Nominierung für den Google Premier Partner Award wird Arbeitsqualität der Online-Marketing-Agentur nun auch von offizieller Seite bestätigt: Die KlickPiloten zählen nicht nur durch ihre Zertifizierungen, sondern auch durch ihr direktes Tun und Wirken beim Kunden zu den Top-Partnern des Suchmaschinen-Riesen Google in der gesamten EMEA-Region.



Nominiert ist die KlickPiloten GmbH gleich in drei Kategorien, und zwar für den Search Performance Award 2016, den Shopping Performance Award 2016 sowie für den Mobile Performance Award 2016. Die komplette Shortlist ist unter folgendem Link einsehbar: https://events.withgoogle.com/premier-partner-awards/2016-shortlist/. Die Entscheidung, wer den begehrten Award mit nach Hause nehmen darf, fällt am 5. Dezember in Dublin bei einer Gala-Zeremonie auf einem Netzwerk-Treffen für alle Nominierten. „Ob wir tatsächlich gewinnen, werden wir Anfang Dezember sehen. Für uns ist die Nominierung aber schon das Wichtigste – danke an das komplette Team und alle, die geholfen haben!“, freut sich Stephan Sigloch, Geschäftsführer der KlickPiloten GmbH. Zudem sind bei den KlickPiloten nunmehr acht Google AdWords Experten zu Hause, die alle sechs Google Prüfungen erfolgreich abgelegt haben.



Schon jetzt gibt es bei der Online-Marketing-Agentur aus Stuttgart mit Büros in Hamburg und Berlin einiges zu feiern, denn in diesen Tagen konnten die KlickPiloten bereits ihren zweiten Firmengeburtstag begehen. Dank des zügigen Wachstums in den letzten zwei Jahren hat die Agentur zudem im April einen weiteren Firmenstandort in der Medienmetropole Hamburg eröffnet, um noch mehr Kunden im Norden des Landes zu „mehr Reichweite bei besserer Performance“ zu führen – so das sprechende Motto der KlickPiloten. Die dreifache Nominierung für den Google Premier Partner Award belegt den Erfolg dieser Firmenstrategie.



Weitere Informationen: www.klickpiloten.de

KlickPiloten GmbH

Als Online-Marketing-Agentur mit Hauptsitz in Stuttgart und weiteren Standorten in Hamburg und Berlin betreuen die KlickPiloten Hersteller und Multichannel-Händler sowohl aus dem B2C- als auch aus dem B2B-Bereich. Die Leistungen reichen dabei von SEO und Google AdWords über Affiliate-Marketing und Big-Data-Analysen bis hin zu E-Mail- und Social-Media-Marketing.



Das Team der KlickPiloten besteht aus zertifizierten Online-Marketing-Managern, SEO-Spezialisten, Account-Managern, Designern und Entwicklern. Gemeinsam arbeiten sie mit einem hohen Anspruch an Qualität, Webdesign und Kampagnen für die Webseiten, Online-Shops oder Portale ihrer Kunden - für mehr Reichweite und bessere Performance.



