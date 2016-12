BALLISTOL unterstützt Studenten-Rennteam

Die Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb, bei dem Studenten einen Rennwagen entwickeln, fertigen und präsentieren. Zudem muss dieser in „dynamischen Disziplinen“ auf der Strecke höchsten Anforderungen standhalten. Das Besondere ist, dass der Fokus auf rein elektrische Antriebe anstatt auf Hybridantriebe liegt. Dies sorgt für eine reduzierte Komplexität und ermöglicht Teams, auch ohne große finanzielle Mittel, eine erfolgreiche Teilnahme. Hier geht auch das Team „Fast Forest“ der Technischen Hochschule Deggendorf an den Start.



„Um sich gegen die Konkurrenz aus aller Welt durchsetzen zu können, gilt es an sämtlichen Fronten Topleistung zu bringen“, erklärt Kathrin Altmann, Leitung Marketing bei Fast Forest. Dazu zählt auch, sich im Bereich Schmiermittel optimal aufzustellen. „Bei der Suche nach einem kompetenten und verlässlichen Partner sind wir auf die Firma Ballistol aufmerksam geworden. Hierbei handelt es sich um eine traditionsreiche Unternehmung, die auf bewährtes setzt, stets neue Wege geht und deren Firmensitz sich obendrein in regionaler Nähe befindet“, so Kathrin Altmann weiter. „Mit der Vertriebsleitung in der Person von Gerd Simon sind wir uns schnell handelseinig geworden und haben die Zusammenarbeit besiegelt“, beschreibt Kathrin Altmann.



Im Rahmen der Partnerschaft setzt die Fast Forest-Crew Ballistol Universalöl und das Ballistol-Kältespray, unter anderem zum Fügen von Bauteilen ein, sobald Lager in andere Bauelemente eingepasst werden müssen: „Die Lager der Lenkung für das Lenkritzel werden beispielsweise mit dem Kältespray montiert. Dazu wird auch das Universalöl verwendet, denn es verfügt über sehr gute Gleiteigenschaften, schützt vor Rost und ist biologisch abbaubar, erklärt Alois Wenig, seines Zeichens zuständig für Getriebe und Entwicklung: „In dieser Saison wurde für unser Getriebe extra ein Fließfett zur Schmierung entwickelt. Das Fett wurde exakt auf unsere Anforderungen abgestimmt. Dies ist eine innovative Chance, die sich für ein Formula Student Team nicht jeden Tag ergibt. Das Schmierfett ist zudem zu 100 Prozent abbaubar und somit für einen umweltschonenden Betrieb geeignet. Mit den Aspekten Innovation und umweltschonende Fortbewegung können wir uns voll und ganz identifizieren, nicht zuletzt deswegen ist BALLISTOL ein wichtiger Partner für uns“, so Alois Wenig.



„Das Konzept von Fast Forest hat uns auf Anhieb überzeugt. Zudem ist es für Ballistol von großer Bedeutung, wertvolle Arbeit an der Basis zu leisten“, erörtert Gerd Simon, Ballistol-Vertriebsleiter. Der Hersteller profitiert auch von der Kooperation, indem er Rückmeldung aus der Praxis erhält: „Jede neue Erkenntnis kann nur dienlich sein und hilft zudem bei der Verbesserung bestehender und der Entwicklung neuer Produkte“, führt Gerd Simon abschließend aus.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren