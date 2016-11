Das Instrument des Jahres: Die Harfe

Die Harfe gilt als himmlisches Instrument. Sie beeindruckt durch ihren reichen Klang ebenso sehr wie durch ihr Erscheinungsbild. Sie ist nicht nur eines der ältesten, sondern auch eines der größten und schwersten Orchesterinstrumente. Als äußerst vielseitiges Instrument ist sie als Klangfarbe im Orchester bedeutend. Aber auch als Soloinstrument eignet sie sich hervorragend. Die Harfe ist nicht nur in der klassischen Musik zu Hause, sondern wird auch in anderen Genres wie Pop, Jazz und Folk eingesetzt.



Die Harfe ist vom Landesmusikrat Berlin zum Instrument des Jahres 2016 gewählt worden. Die Harfenklasse von Maria Graf an der Hochschule für Musik Hanns Eisler gibt am Samstag, 12.11.2016, 19:30 Uhr im Gotischen Saal der Zitadelle Spandau einen vielfältigen Einblick in das Instrument. Auf dem Programm stehen Werke für Harfe – solo und als Duo –für Harfe und Violine sowie für Harfe und Sopran.



Die jungen Musikerinnen und Musiker haben zahlreiche Auszeichnungen für ihre musikalischen Leistungen erworben und werden durch Stipendien gefördert. Sie interpretieren Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert von Marcel Tournier, Camille Saint-Saens, André Caplet und Wilhelm Posse.



Samstag 12.11.2016, 19:30 Uhr



Gotischer Saal, Zitadelle Spandau



INSTRUment des Jahres: Die Harfe



47 Saiten



Harfenklasse der Hochschule für Musik Hanns Eisler



Marie Bender Harfe Franziska Götz Harfe Marika Ikeya Violine



Carmen Steinmeier Harfe Shiho Minami Harfe Joel von Lerber Harfe Celina Jiménez Sopran



Maria Graf Leitung



Marcel Tournier Quatre préludes für 2 Harfen Camille Saint-Saens Fantaisie op.124 für Violine und Harfe Ekaterina Walter-Kühne Fantasie über ein Thema aus „Eugen Onegin“ Albert Zabel Gounod Fantasie op. 12 André Caplet Deux Divertissements Wilhelm Posse Carnival of Venice



In Kooperation mit der Hochschule für Musik Hanns Eisler



Mit freundlicher Unterstützung der Buchhandlung Kladow



Karten



18 € normal 12 € ermäßigt für Schüler, Studenten, Auszubildende, Inhaber des Berlin-Passes und Schwerbehinderte



Plätze im reservierten Bereich zzgl. 6 € auf normalen oder ermäßigten Preis



50% Ermäßigung auf normale Preise für Mitglieder des Klassik in Spandau e. V.



Kartenvorverkauf



Tel. 311 604 334 | karten@klassik-in-spandau.de | www.klassik-in-spandau.de



Tourist-Information Berlin-Spandau im Gotischen Haus Breite Str. 32 13597 Berlin Mo – Sa 10 – 18 Uhr



Alle Vorverkaufsstellen

