Neuer TV-Spot: Comedian Simon Gosejohann macht "Bock auf" die neuen Smartphomne Tarife bei klarmobil.de

- Neuer TV-Spot fokussiert die Themen Flexibilität und Freiheit der neuen Tarifverträge mit kurzer Laufzeit

- Tarifinnovation: monatlich kündbare Smartphone- und Allnet-Tarife



Der Kieler Mobilfunkanbieter klarmobil.de setzt bei seinem neuen TV-Spot auf Flexibilität und Freiheit. Protagonist Simon Gosejohann setzt dabei wieder gekonnt das orange Mikrofon, das Key-Visual von klarmobil.de, und sich selbst in Szene. Der neue Spot macht Bock auf den Wechsel zu klarmobil.de und das wird im aktuellen Spot nicht nur sprich- sondern sehr wörtlich genommen.



Monatlich kündbare Smartphone-Tarifverträge bieten für ihre Nutzer ein Maximum an Flexibilität. klarmobil.de hat für die gängigen und beliebten Tarife seit dem ersten Januar neben dem 24-monatigen Laufzeitvertrag jetzt auch eine monatlich kündbare, flexible Variante für alle Nutzer parat. Ziel des neuen TV-Spots ist es diese Flexibilität deutlich zu machen und die Lust auf den Wechsel anzuregen. Wie immer bei den Spots von klarmobil.de soll diese Botschaft humorvoll und frech verpackt werden. Der kreative Ansatz des TV-Spots spielt mit der bildlichen Übersetzung „keinen Bock haben“. Simon Gosejohann hat dafür einen veritablen Sidekick bekommen: den Ziegenbock Elvis. In dem 25 Sekunden langen Spot fragt Simon verschiedene Passanten in einer Einkaufspassage, ob sie „Bock haben“, denn er hat ja wortwörtlich „Bock“, verkörpert durch den Ziegenbock Elvis. In der Allonge löst klarmobil.de das Wortspiel auf, und macht deutlich, dass jeder, der keinen Bock auf seine unflexiblen Smartphonetarife hat, jetzt schnell zur monatlich kündbaren Tarifwelt von klarmobil.de wechseln kann.



Für die Kreation der Spots zeichnet die Agentur VSF&P Hamburg verantwortlich und blm Film betreute die Produktion der TV-Spots.



„Flexibilität war schon immer unsere Stärke“, erklärt Malte Günther, Marketingleiter bei klarmobil.de, und ergänzt: „Das stellen wir in unserem neuen Spot jetzt noch einmal deutlich heraus und haben auch unser Tarifportfolio entsprechend überarbeitet. Dafür haben wir uns in diesem Fall ein kreatives Wortspiel ausgedacht, das im Spot für eine Überraschung sorgt und uns hoffentlich gleichermaßen Sympathie und Aufmerksamkeit beschert.“



Produktseitig gibt es bei klarmobil.de ab sofort die klassischen Smartphone- und Allnet-Tarife in monatlich kündbaren Varianten schon ab 7,95 Euro/Monat.



Der neue klarmobil.de TV-Spot startet am 2. Januar mit der Ausstrahlung bei reichweitenstarken Sendern wie Pro Sieben, RTL, Tele 5 und anderen. Begleitet wird die Kampagne durch eine starke Online-Präsenz mit Banner-Werbung, Social Media sowie die Nutzung der eigenen Informations- und Aktionsplattform www.klarmobil.de/mic, auf der die neuen TV-Spots, Produkte, Meinungen, Informationen rund um die laufende klarmobil.de Kampagne und den mobilen Lebensstil abgebildet werden.

klarmobil GmbH

klarmobil.de ist der Komplettanbieter unter den Mobilfunk-Discountern. Von maßgeschneiderten Tarifen bis zu hochwertigen Markenhandys: klarmobil.de bietet für jeden Bedarf ein günstiges und echt gutes Mobilfunk-Angebot. Das klarmobil.de Angebot ist online unter www.klarmobil.de, via Hotline oder im Einzelhandel erhältlich.





