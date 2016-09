Trauer um Ulrike Geisert

Die Mediengruppe KLAMBT verliert eine engagierte Führungskraft und einen großartigen Menschen. Ulrike Geisert ist am 21. September völlig unerwartet verstorben.



Ulli Geisert trat im Jahr 2008 in die Mediengruppe ein und verantwortete federführend die Markteinführungen von OK!, GRAZIA, FLAIR und die Übernahme der Programmzeitschriften. Als Fachbereichsleiterin Anzeigen formte sie ein exzellentes Team und setzte sich unermüdlich für die Belange von Kunden, Agenturen und Partnern ein.



Kai Rose, Verleger der Mediengruppe KLAMBT: „Wir sind zutiefst bestürzt über den Tod von Ulli und gleichzeitig dankbar, daß wir viele Jahre Seite an Seite beruflichen Erfolg und privates Miteinander erleben durften. Wir verlieren eine engagierte, kompetente, immer positive Kollegin und einen herzlichen Menschen. Ihre erfolgreiche Arbeit werden wir auch in ihrem Sinne mit Nachdruck fortsetzen. Unsere Gedanken und unser ganzes Mitgefühl gelten der Familie Geisert.“









