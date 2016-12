Mediengruppe Klambt launcht beste Freundinnen Flat (E-Paper)

Die Mediengruppe KLAMBT baut Ihre Digitalangebote weiter aus und launcht die „Beste Freundinnen Flat“(BFF).



Jede Frau braucht sie: Ihre beste Freundin! ... Sie ist immer da, zu jeder Tagesund Nachtzeit hat sie den passenden Ratschlag und ein offenes Ohr für jedes Problem. Mit ihr kann man am besten leckere Rezepte ausprobieren und genießen und dabei den neusten Klatsch und Tratsch austauschen. Die Mediengruppe Klambt bringt alle diese Eigenschaften jetzt auch auf das Tablet, den PC oder das Smartphone - mit der „Beste Freundinnen Flat“ mit sechs Titeln der Mediengruppe: „Lea“ und „Welt der Frau“ als Ratgeber, zum Abschalten und Achtsamkeit üben bringt „Happy Way“ die kleine Pause vom Alltag, „Bildwoche“ hat das aktuelle TV-Programm parat, kreative Kochideen bringt „Rezepte mit Pfiff“ und „OK!“ exklusive Promi-Stories und top recherchierten Klatsch und Tratsch aus der People-Welt. Und jeden Monat erhält die Leserin einen weiteren Titel der Mediengruppe als Überraschung dazu.



KLAMBT-Gesamtvertriebsleiter Markus Klei: "Mit der technologischen Unterstützung unserer kreativen Partner der United Kiosk AG haben wir zu einem attraktiven monatlichen Festpreis (€ 4,99) ein spannendes Paket geschnürt, das dem geänderten Mediennutzungsverhalten und den Interessen unserer jüngeren, weiblichen Zielgruppe Rechnung trägt, aber weiterhin auf die Marken unseres Hauses einzahlt. Wir verlieren unsere Leserinnen nicht in der Beliebigkeit einer Flatrate, sondern begleiten sie mit der Expertise unserer Titel rund um die Uhr.“



Für die „Beste Freundinne Flat“ wurde ein eigenes Logo designed, ein eigener Facebook-Kanal erstellt und eine Social-Media-Kampagne gestartet – es bedarf hier einer komplett neuen Kunden-/Zielgruppenansprache.



ÜBER United Kiosk AG



Das 2001 als leserauskunft GmbH in Karlsruhe gegründete und 2016 zur United Kiosk AG umgewandelte Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, der führende Customer Centricity Kiosk in Europa zu sein. Heute präsentiert United Kiosk mehr als 30.000 Zeitungen und Zeitschriften der Fach-, Publikums- und Internationalen Presse in gedruckter und digitaler Form und kooperiert mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern. Die einzigartige Vielfalt des Pressesortiments wird im Einzelverkauf, Abonnement, als Einzelseiten- bzw. Artikelabruf sowie in Flat-Abo-Modellen angeboten. Mit circa 1.000 Magazin-Apps bei Apple Appstores, Google Play und Amazon Appshop zählt United Kiosk zu den führenden deutschen Anbieter für mobile Publishing-Lösungen. Größter Einzelaktionär der United Kiosk AG ist die CAS Software AG (www.cas.de).

Klambt-Verlag GmbH & Cie

Die Mediengruppe Klambt wurde 1843 gegründet und gibt heute über 60 Zeitschriften mit einer jährlichen Auflage von ca. 100 Mio. Exemplaren heraus. Zum Unternehmen gehören Beteiligungen in den Bereichen Radio, Versicherungen, Vertrieb und Digital. 650 Mitarbeiter arbeiten an den Standorten Hamburg, Berlin, Baden-Baden, Speyer und Nürnberg. Geführt wird das Unternehmen von den Verlegern Lars und Kai Rose.

